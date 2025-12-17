Amazon веде переговори про інвестиції близько 10 мільярдів доларів у OpenAI

Технологічний гігант Amazon веде переговори про масштабне вкладення коштів у розробника ChatGPT, компанію OpenAI. Сума інвестицій може сягнути близько 10 мільярдів доларів.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на публікацію Reuters.

За даними джерел агентства, угода здатна підняти оцінку OpenAI до понад 500 мільярдів доларів.

Стратегічне партнерство

Reuters зазначає, що потенційна співпраця поглиблює вже існуючі зв'язки між компаніями, адже у листопаді OpenAI підписала угоду на 38 мільярдів доларів щодо використання хмарних сервісів Amazon.

Нове фінансування дозволить розробнику ШІ конкурувати в умовах жорстких перегонів за створення систем, що перевершують людський інтелект.

Раніше подібні багатомільярдні угоди з OpenAI вже уклали такі лідери ринку, як Nvidia та Oracle.

Шлях до оцінки в трильйон доларів

Переговори з Amazon відбуваються у важливий для OpenAI період трансформації.

Компанія активно готує підґрунтя для первинного публічного розміщення акцій (IPO), за результатами якого її вартість може злетіти до 1 трильйона доларів.

Перехід від некомерційних витоків до моделі суспільно корисної корпорації дозволив OpenAI ефективніше залучати капітал, зберігаючи при цьому стратегічні відносини з Microsoft, яка наразі володіє 27% акцій розробника.

Ризики та очікування інвесторів

Попри ажіотаж, ринок зберігає певну обережність. Інвестори уважно стежать за тим, чи виправдають себе величезні витрати на ШІ-інфраструктуру та чи залишиться попит на ці технології стабільно високим.

Динамічний характер переговорів свідчить про гнучкість стратегії OpenAI у пошуку нових партнерів для забезпечення своєї фінансової та технічної переваги на роки вперед.

Amazon в Україні

Офіційного представництва Amazon в Україні немає. Пряма доставка в Україну доступна лише для частини товарів. Більшість українців використовують сервіси перевізників-форвардерів (Нова Пошта Глобал, Meest, Unitrade Express).

Проте Україна вже активно співпрацює з Amazon Web Services (AWS). Інтеграція технологій OpenAI у хмарну інфраструктуру Amazon може означати, що українське Мінцифри отримає доступ до найбільш просунутих інструментів ШІ через уже наявні партнерства.

Раніше Amazon оголосив про інвестиції обсягом до $50 млрд для розширення можливостей штучного інтелекту та суперкомп’ютерної інфраструктури для клієнтів Amazon Web Services (AWS) серед державних установ США.