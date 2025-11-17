Украина и Nvidia запускают инициативу по созданию суверенного ИИ

Министерство цифровой трансформации Украины совместно с компанией Nvidia, мировым лидером в сфере вычислительной инфраструктуры для искусственного интеллекта, объявили о запуске совместной инициативы в области ИИ.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минцифры.

Целью проекта является создание суверенного государства искусственного интеллекта с собственной инфраструктурой и мощным кадровым потенциалом.

По словам Министра цифровой трансформации Михаила Федорова, построение суверенного ИИ – это вопрос национальной безопасности и защиты данных, особенно в условиях войны.

"Сотрудничество с Nvidia открывает нам доступ к лучшей в мире инфраструктуре и экспертизе в области ИИ, что позволит создать устойчивую экосистему искусственного интеллекта и превратить Украину в агентное государство", – отметил Федоров.

Ключевые направления инициативы:

создание национальной инфраструктуры на базе ИИ-инфраструктуры Nvidia;

развитие талантов и образования в области искусственного интеллекта;

совместные R&D-проекты; поддержка стартап-экосистемы.

Первым общим проектом станет Diia AI LLM – суверенная языковая модель, адаптированная к украинскому законодательству, публичным услугам и потребностям граждан. Все сервисы ИИ в экосистеме "Действие" будут работать на базе Diia AI LLM, включая уже представленный AI-ассистент на портале, будущего ассистента в мобильном приложении и внутренние решения для правительства.

Украина получит доступ к специализированному программному стеку Nvidia, техническую экспертизу для ускоренного обучения моделей, а также консультационную поддержку от команды Nvidia, в частности участие экспертов в воркшопах и сессиях по обзору архитектуры.

Министерство цифровой трансформации уже работает над AI Factory – суверенной фабрикой ИИ, базирующейся на ускоренных вычислениях Nvidia для развития национальной инфраструктуры критических государственных сервисов.

Это часть Стратегии цифрового развития и инноваций до 2030 года, которая закладывает фундамент для вхождения Украины в топ-3 мировых лидера в сфере ИИ.

Напомним, Минцифры начало в Украине WinWin AI Center of Excellence, которая будет специализироваться на разработке и внедрении решений с применением искусственного интеллекта в области государственного управления.