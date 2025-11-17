Україна та Nvidia запускають ініціативу зі створення суверенного ШІ

Міністерство цифрової трансформації України спільно з компанією Nvidia, світовим лідером у сфері обчислювальної інфраструктури для штучного інтелекту, оголосили про запуск спільної ініціативи у галузі ШІ.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Мінцифри.

Мета проєкту – створення суверенної держави штучного інтелекту з власною інфраструктурою та потужним кадровим потенціалом.

За словами Міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, побудова суверенного ШІ – це питання національної безпеки та захисту даних, особливо в умовах війни.

"Співпраця з Nvidia відкриває нам доступ до найкращої у світі інфраструктури та експертизи в галузі ШІ, що дозволить створити стійку екосистему штучного інтелекту та перетворити Україну на агентну державу", – зазначив Федоров.

Ключові напрями ініціативи:

створення національної інфраструктури на базі ШІ-інфраструктури Nvidia;

розвиток талантів та освіти у сфері штучного інтелекту;

спільні R&D-проєкти;підтримка стартап-екосистеми.

Першим спільним проєктом стане Diia AI LLM – суверенна мовна модель, адаптована до українського законодавства, публічних послуг і потреб громадян. Всі сервіси ШІ в екосистемі "Дія" працюватимуть на базі Diia AI LLM, включно з уже презентованим AI-асистентом на порталі, майбутнім асистентом у мобільному застосунку та внутрішніми рішеннями для уряду.

Україна отримає доступ до спеціалізованого програмного стеку Nvidia, технічну експертизу для прискореного навчання моделей, а також консультаційну підтримку від команди Nvidia, зокрема участь експертів у воркшопах та сесіях з огляду архітектури.

Міністерство цифрової трансформації вже працює над AI Factory –суверенною фабрикою ШІ, яка базуватиметься на прискорених обчисленнях Nvidia для розбудови національної інфраструктури критичних державних сервісів.

Це частина Стратегії цифрового розвитку та інновацій до 2030 року, що закладає фундамент для входження України до топ-3 світових лідерів у сфері ШІ.

Нагадаємо, Мінцифри започаткувало в Україні WinWin AI Center of Excellence, що спеціалізуватиметься на розробці та впровадженні рішень із застосуванням штучного інтелекту у сфері державного управління.