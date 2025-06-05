Понад 70% документів у Мінцифри аналізує штучний інтелект

Станом на сьогодні понад 70% усіх актів, які надходять до Міністерства цифрової трансформації, автоматично аналізуються за допомогою ШІ-моделей. Це дозволяє оперативно обробляти документи, знаходити потенційні помилки та удосконалювати державні послуги й рішення.

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на Урядовий портал.

На першому етапі ШІ-асистент у "Дії" відповідатиме на запитання користувачів. Згодом він зможе супроводжувати людину на всіх етапах отримання послуг, надсилати документи, а в майбутньому повністю автоматизувати комунікацію з держсервісами.

Першою послугою, доступною через асистента, стане довідка про доходи. За словами Михайла Федорова, ця розробка — не просто данина моді на штучний інтелект, а спроба системно вирішити конкретні запити громадян.

Федоров також наголосив на важливості використання штучного інтелекту в оборонній сфері. Зокрема, українські розробники впроваджують машинний зір у дрони, створюють ШІ-керовані турелі для боротьби з дронами-камікадзе, а також застосовують інтелектуальні системи для обробки супутникових знімків та даних із безпілотників. Це дозволяє ефективніше виявляти ворожі цілі та ухвалювати оперативні рішення на полі бою.

Окремо міністр повідомив про запуск державного агентства PlayCity, яке регулюватиме азартний бізнес і лотереї в Україні. Новостворена структура має на меті виведення грального ринку з тіні, автоматизацію процесів ліцензування, захист бюджету від недобросовісних гравців і боротьбу з лудоманією.

За словами Федорова, система використовуватиме штучний інтелект для виявлення нелегальних сайтів та порушників ринку — боти моніторитимуть онлайн-активність і автоматично фіксуватимуть порушення.

Нагадаємо, Мінцифри започаткувало в Україні WinWin AI Center of Excellence, що спеціалізуватиметься на розробці та впровадженні рішень із застосуванням штучного інтелекту у сфері державного управління.