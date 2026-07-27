К "Национальному кэшбеку" присоединились еще два банка

К государственной программе "Национальный кэшбек" присоединились еще два банка — Alliance bank и KredoBank. Теперь общее количество банков-партнеров возросло до 22.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства.

За последние два месяца к инициативе присоединились около 500 тысяч граждан, а общее количество пользователей уже превысило 5 миллионов человек.

При покупке товаров украинского производства покупатели получают компенсацию в размере 5% или 15%.

Максимальный размер кэшбэка составляет 3000 гривен в месяц.

В настоящее время в системе зарегистрировано более 422 тысяч отечественных товаров от более 2 тысяч производителей, а также почти 1,5 тысяч торговых сетей и магазинов.

Накопленные средства можно направить на оплату коммунальных и почтовых услуг, приобретение продуктов, лекарств, украинских книг или благотворительность, в частности, донать на нужды Сил обороны.

В Минэкономики напомнили, что средства, накопленные в предыдущем цикле, включая кэшбек на горючее и выплаты по программе "Зимняя поддержка", можно использовать до 31 июля 2026 года включительно.

После этой даты неиспользованные остатки вернутся в государственный бюджет, а сама программа продолжит функционировать в обычном режиме.

Напомним, ранее сообщалось, что правительство выделило дополнительные 800 миллионов гривен на программу Нацкешбека. Кабинет министров принял решение увеличить общий объем финансирования государственной денежной помощи в 2026 году на 799,2 миллиона гривен - теперь бюджет программы составляет 2,94 миллиарда гривен.