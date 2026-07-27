До "Національного кешбеку" приєдналися ще два банки: кількісь учасників перевищила 5 мільйонів

До державної програми “Національний кешбек” долучилися ще два банки — Alliance bank та KredoBank. Відтепер загальна кількість банків-партнерів зросла до 22.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Міністерство економіки, довкілля та свльського господарства.

За останні два місяці до ініціативи приєдналися майже 500 тисяч громадян, а загальна кількість користувачів уже перевищила 5 мільйонів осіб.

За купівлю товарів українського виробництва покупці отримують компенсацію у розмірі 5% або 15%.

Максимальний розмір кешбеку становить 3000 гривень на місяць.

Наразі у системі зареєстровано понад 422 тисячі вітчизняних товарів від більш ніж 2 тисяч виробників, а також майже 1,5 тисячі торговельних мереж і магазинів.

Накопичені кошти можна спрямувати на оплату комунальних та поштових послуг, придбання продуктів, ліків, українських книжок або на благодійність, зокрема донати на потреби Сил оборони.

У Мінекономіки нагадали, що кошти, накопичені у попередньому циклі — включаючи кешбек на пальне та виплати за програмою "Зимова підтримка" — можна використати до 31 липня 2026 року включно.

Після цієї дати невикористані залишки повернуться до державного бюджету, а сама програма продовжить функціонувати у звичному режимі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що уряд виділив додаткові 800 мільйонів гривень на програму Нацкешбеку. Кабінет міністрів ухвалив рішення збільшити загальний обсяг фінансування державної грошової допомоги у 2026 році на 799,2 мільйона гривень — тепер бюджет програми становить 2,94 мільярда гривень.