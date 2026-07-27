11 млрд збитків: чому вантажний бізнес "Укрзалізниці" більше не зможе оплачувати електрички

Вантажний бізнес "Укрзалізниці" більше не в змозі фінансувати збиткові пасажирські перевезення, оскільки сам зазнає масштабних збитків через наслідки війни.

Про це йдеться у матеріалі Delo.ua.

Хто оплачує поїздки в електричках

За словами експертки Ірини Коссе, діючий тариф покриває лише близько 5% собівартості приміських перевезень, а місцеві бюджети компенсують приблизно 40% вартості пільгового проїзду. У результаті близько 90% усіх витрат на електрички не покриваються ані квитками, ані компенсаціями від громад.

Роками цю різницю закривали за рахунок доходів від перевезення вантажів — руди, зерна та металу. Фактично дев'ять гривень з кожних десяти, витрачених на приміські потяги, сплачував не пасажир і не бюджет, а вантажовідправники. Гроші, які бізнес міг спрямувати на інвестиції, виплату зарплат чи зниження вартості своєї продукції, витрачалися на покриття пасажирських збитків.

Мільярдні збитки замість прибутків

За оцінками Європейської Бізнес Асоціації (ЄБА), у 2023–2024 роках вантажний сегмент УЗ генерував близько 20 млрд грн операційного прибутку щороку. Попри це, компанія балансувала на межі, оскільки саме пасажирський сектор поглинав ці кошти. Експерт Сергій Вовк наголошує, що відсутність прямих бюджетних компенсацій змушує компанію займатися крос-субсидіюванням за рахунок вантажних перевезень, що суперечить європейським практикам.

Нестійкість такої моделі визнають і в самій компанії. Голова правління УЗ Олександр Перцовський раніше описував стару схему перехресного субсидування як прояв нездорового організму, який не міг існувати довго.

Чому система вийшла з ладу у 2026 році

У 2026 році ця модель остаточно зруйнувалася. Вантажний сегмент, який у 2023 році забезпечив компанії понад 5 млрд грн чистого прибутку, завершив період з операційним збитком у 11 млрд грн. Основні причини мають воєнний характер:

Евакуація з Покровська коштувала компанії 7–7,3 млрд грн доходів.

Підвищення вартості електроенергії у 2,4 раза додало ще 15,4 млрд грн витрат.

У результаті виникла ситуація, коли збитковий вантажний напрям продовжує субсидувати ще збитковіші приміські перевезення.

Вимога бізнесу: перехід на PSO

За словами представниці ЄБА Дар'ї Січкар, позиція бізнесу залишається незмінною: вантажні перевезення не повинні бути джерелом прихованого фінансування соціальних функцій держави. У асоціації наголошують, що якщо держава прагне зберегти доступні електрички, це фінансування має здійснюватися прозоро з бюджету через механізм PSO (Public Service Obligation), впровадження якого очікується не раніше 2028 року.

Нагадаємо, у першому півріччі 2026 року вантажні перевезення залізницею знизилися на 6%. Загалом було транспортовано 74,7 млн тонн вантажів. Основне падіння показників припало на руду, вугілля та будівельні матеріали.