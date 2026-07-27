11 млрд убытков: почему грузовой бизнес "Укрзализныци" больше не сможет оплачивать электрички

Грузовой бизнес "Укрзализныци" больше не в состоянии финансировать убыточные пассажирские перевозки, поскольку сам терпит масштабные убытки из-за последствий войны.

Об этом идет речь в материале Delo.ua.

Кто оплачивает поездки в электричках

По словам эксперта Ирины Коссе, действующий тариф покрывает всего около 5% себестоимости пригородных перевозок, а местные бюджеты компенсируют примерно 40% стоимости льготного проезда. В результате, около 90% всех расходов на электрички не покрываются ни билетами, ни компенсациями от общин.

Годами эту разницу закрывали за счет доходов от перевозки грузов – руды, зерна и металла. Фактически девять гривен из каждых десяти, израсходованных на пригородные поезда, платил не пассажир и не бюджет, а грузоотправители. Деньги, которые бизнес мог направить на инвестиции, выплату зарплат или снижение стоимости своей продукции, тратились на покрытие пассажирских убытков.

Миллиардный ущерб вместо доходов

По оценкам Европейской Бизнес Ассоциации (ЕБА), в 2023-2024 годах грузовой сегмент УЗ генерировал около 20 млрд грн операционной прибыли ежегодно. Несмотря на это, компания балансировала на грани, поскольку именно пассажирский сектор поглощал эти средства. Эксперт Сергей Вовк отмечает, что отсутствие прямых бюджетных компенсаций заставляет компанию заниматься кросс-субсидированием за счет грузовых перевозок, что противоречит европейским практикам.

Неустойчивость таковой модели признают и в самой компании. Председатель правления УЗ Александр Перцовский ранее описывал старую схему перекрестного субсидирования как проявление нездорового организма, которое не могло существовать долго.

Почему система вышла из строя в 2026 году

В 2026 году эта модель окончательно разрушилась. Грузовой сегмент, обеспечивший в 2023 году компании более 5 млрд грн чистой прибыли, завершил период с операционным убытком в 11 млрд грн. Основные причины носят военный характер:

Эвакуация из Покровска обошлась компании в 7–7,3 млрд грн доходов.

Повышение стоимости электроэнергии в 2,4 раза прибавило еще 15,4 млрд грн расходов.

В результате возникла ситуация, когда убыточное грузовое направление продолжает субсидировать еще более убыточные пригородные перевозки.

Требование бизнеса: переход на PSO

По словам представительницы ЕБА Дарьи Сичкарь, позиция бизнеса остается неизменной: грузовые перевозки не должны быть источником скрытого финансирования социальных функций государства. В ассоциации подчеркивают, что если государство стремится сохранить доступные электрички, это финансирование должно производиться прозрачно из бюджета через механизм PSO (Public Service Obligation), внедрение которого ожидается не ранее 2028 года.

Напомним, в первом полугодии 2026 года грузовые перевозки по железной дороге снизились на 6%. В общей сложности было транспортировано 74,7 млн тонн грузов. Основное падение показателей пришлось на руду, уголь и строительные материалы.