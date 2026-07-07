Бизнес призывает не повышать тарифы на грузовые перевозки по железной дороге на 30%

Европейская Бизнес Ассоциация обратилась в Министерство развития общин и территории Украины с призывом пересмотреть предложенное повышение тарифов на грузовые железнодорожные перевозки на 30%.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает прессслужба ЕБА.

Отмечается, что бизнес выражает обеспокоенность предложенной инициативой, поскольку считает, что ее экономическое обоснование требует дополнительного анализа. Кроме того, потенциальные негативные последствия для экономики могут превысить дополнительные доходы, которые АО «Укрзализныця» ожидает получить от повышения тарифов.

Какие последствия повышения тарифов

По оценке ГП «Укрпромвнешэкспертиза», резкое увеличение стоимости грузовых перевозок может привести к существенным негативным последствиям для экономики. В частности это может повлиять на сокращение грузовой базы, снижение конкурентоспособности украинских производителей, уменьшение объемов производства и экспорта, а также поступления в государственный бюджет.

В то же время, это может ухудшить и финансовые показатели самой АО «Укрзализныця» из-за дальнейшего сокращения объемов перевозок.

По мнению бизнес-сообщества, проблемы финансовой устойчивости перевозчика носят системный характер и не могут быть решены исключительно путем повышения грузовых тарифов.

По оценкам ЕБА, в 2023-2024 годах грузовой сегмент ежегодно генерировал около 20 млрд грн операционной прибыли, что свидетельствует о наличии других факторов, влияющих на финансовое состояние компании.

Среди ключевых проблем, которые, по мнению бизнеса, нуждаются в первоочередном решении:

хроническая убыточность пассажирских перевозок,

недостаточное государственное финансирование механизма публичных социальных обязательств,

содержание значительной части экономически убыточной железнодорожной инфраструктуры.

Именно поэтому ЕБА призывает пересмотреть решение о повышении тарифов на 30% в пользу умеренной, экономически обоснованной корректировки тарифов после открытых консультаций с бизнесом. По мнению бизнеса, такая корректировка должна быть минимально необходимой и составлять ориентировочно 5-10%.

При этом ЕБА поддерживает необходимость обеспечения стабильной работы АО «Укрзализныця» как стратегической инфраструктурной компании, но подчеркивает, что финансовая стабилизация должна основываться, прежде всего, на системных реформах и повышении эффективности работы компании, а не на дальнейшем увеличении тарифной нагрузки на грузоотправителей, особенно в условиях войны, сокращении промышленного производства и сложной логистической ситуации.

Что известно о планах повышения тарифов УЗ

В начале июня глава правления УЗ Александр Перцовский заявлял, что повышение тарифов на грузовые Перевозка на 45% является компромиссным решением, которое позволит "Укрзализныце" частично покрыть финансовый дефицит, продолжить переговоры с кредиторами и поддерживать работу в условиях усиленных российских атак на железнодорожную инфраструктуру .

22 июня "Укрзализныця" инициировала пересмотр тарифов на грузовые перевозки, предложив индексацию на 30% с 1 августа 2026 года. В компании объясняют решение существенным ростом затрат на электроэнергию и инфляционными процессами, а также финансовыми убытками, которые накопились из-за замороженных тарифов в условиях войны.