Бізнес закликає не підвищувати тарифи на вантажні перевезення залізницею на 30%

Європейська Бізнес Асоціація звернулася до Міністерства розвитку громад та територій України із закликом переглянути запропоноване підвищення тарифів на вантажні залізничні перевезення на 30%.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба ЄБА.

Зазначається, що бізнес висловлює занепокоєння запропонованою ініціативою, оскільки вважає, що її економічне обґрунтування потребує додаткового аналізу. Крім того, потенційні негативні наслідки для економіки можуть перевищити додаткові доходи, які АТ «Укрзалізниця» очікує отримати від підвищення тарифів.

Які наслідки підвищення тарифів

За оцінкою ДП «Укрпромзовнішекспертиза», різке збільшення вартості вантажних перевезень може призвести до суттєвих негативних наслідків для економіки. Зокрема, це може вплинути на скорочення вантажної бази, зниження конкурентоспроможності українських виробників, зменшення обсягів виробництва та експорту, а також надходження до державного бюджету.

Водночас це може погіршити й фінансові показники самої АТ «Укрзалізниця» через подальше скорочення обсягів перевезень.

На переконання бізнес-спільноти, проблеми фінансової стійкості перевізника мають системний характер і не можуть бути вирішені виключно шляхом підвищення вантажних тарифів.

За оцінками ЄБА, у 2023-2024 роках вантажний сегмент щороку генерував близько 20 млрд грн операційного прибутку, що свідчить про наявність інших чинників, які впливають на фінансовий стан компанії.

Серед ключових проблем, які, на думку бізнесу, потребують першочергового вирішення:

хронічна збитковість пасажирських перевезень,

недостатнє державне фінансування механізму публічних соціальних зобов’язань,

утримання значної частини економічно збиткової залізничної інфраструктури.

Саме тому ЄБА закликає переглянути рішення щодо підвищення тарифів на 30% на користь помірного, економічно обґрунтованого коригування тарифів після проведення відкритих консультацій із бізнесом. На думку бізнесу, таке коригування має бути мінімально необхідним і складати орієнтовно 5-10%.

При цьому ЄБА підтримує необхідність забезпечення стабільної роботи АТ «Укрзалізниця» як стратегічної інфраструктурної компанії, але підкреслює, що фінансова стабілізація має ґрунтуватися насамперед на системних реформах і підвищенні ефективності роботи компанії, а не на подальшому збільшенні тарифного навантаження на вантажовідправників, особливо в умовах війни, скорочення промислового виробництва та складної логістичної ситуації.

Що відомо про плани щодо підвищення тарифів УЗ

На початку червня голова правління УЗ Олександр Перцовський заявляв, що підвищення тарифів на вантажні перевезення на 45% є компромісним рішенням, яке дозволить "Укрзалізниці" частково покрити фінансовий дефіцит, продовжити переговори з кредиторами та підтримувати роботу в умовах посилених російських атак на залізничну інфраструктуру.

22 червня "Укрзалізниця" ініціювала перегляд тарифів на вантажні перевезення, запропонувавши індексацію на 30% з 1 серпня 2026 року. У компанії пояснюють рішення суттєвим зростанням витрат на електроенергію та інфляційними процесами, а також фінансовими збитками, які накопичилися через заморожені тарифи в умовах війни.