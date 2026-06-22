"Укрзалізниця" пропонує підвищити вантажні тарифи на 30%: як зміниться логістика

“Укрзалізниця” ініціювала перегляд тарифів на вантажні перевезення, запропонувавши індексацію на 30% з 1 серпня 2026 року. У компанії пояснюють рішення суттєвим зростанням витрат на електроенергію та інфляційними процесами, а також фінансовими збитками, які накопичилися через заморожені тарифи в умовах війни.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на повідомлення компанії.

Про тарифи на залізничні перевезення

"Укрзалізниця" оприлюднила проєкт наказу щодо перегляду вантажних тарифів і ініціювала їх індексацію вперше за понад чотири роки. У компанії пояснюють рішення суттєвим зростанням витрат та промисловою інфляцією, яка з 2022 року більш ніж подвоїлася.

Зокрема, витрати на електроенергію зросли у 2,4 раза, що призвело до додаткових витрат на рівні близько 15,4 млрд грн. В умовах заморожених тарифів і скорочення обсягів перевезень через війну це, за оцінками компанії, зробило вантажні перевезення збитковими.

В "Укрзалізниці" зазначають, що протягом попередніх років утримували тарифи на стабільному рівні, зокрема за рахунок скорочення витрат і державного фінансування пасажирських перевезень. Водночас накопичені збитки у 2025 році становили 7,6 млрд грн, а за перші чотири місяці 2026 року - 9,3 млрд грн.

Згідно з проєктом рішення, перший етап індексації може набути чинності з 1 серпня 2026 року і передбачає підвищення тарифів на вантажні перевезення на 30%. Також планується уніфікація тарифів на перевезення порожніх вагонів. Другий етап індексації розглядатимуть окремо, орієнтовно з 1 січня 2027 року.

У компанії наголошують, що навіть після підвищення залізнична логістика залишатиметься дешевшою, ніж у 2022–2023 роках, а також суттєво нижчою, ніж у країнах ЄС. Водночас індексація частково компенсує зростання витрат і має наблизити фінансовий стан компанії до стабілізації.

Окремо в "Укрзалізниці" зазначають, що від початку повномасштабного вторгнення залізнична інфраструктура зазнала понад 5,4 тис. атак, а загальні збитки перевищили 100 млрд грн. Попри це компанія продовжує забезпечувати перевезення пасажирів, вантажів та гуманітарних вантажів і відновлювати інфраструктуру після обстрілів.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" з 28 червня оновлює графік руху поїздів, адаптуючи його до сезонного попиту. У новому розкладі - 12 додаткових рейсів, прискорені маршрути, збільшення кількості щоденних поїздів та розширення сполучення з Карпатами й Закарпаттям. Продаж квитків уже відкрито.