Тарифи на вантажні перевезення можуть зрости на 45%: що заявили в "Укрзалізниці"

Підвищення тарифів на вантажні перевезення на 45% є компромісним рішенням, яке дозволить “Укрзалізниці” частково покрити фінансовий дефіцит, продовжити переговори з кредиторами та підтримувати роботу в умовах посилених російських атак на залізничну інфраструктуру.

Як пише Delo.ua, про це в інтерв’ю Reuters повідомив голова правління УЗ Олександр Перцовський.

УЗ просить підвищити тарифи

За його словами, нинішній рівень тарифів більше не дозволяє залізниці компенсувати витрати та фактично підтримувати інші галузі економіки за рахунок власних ресурсів.

"Ми розуміємо труднощі, з якими стикаються різні сектори економіки через зростання цін на енергоносії та наслідки війни. Водночас залізниця не може й надалі субсидувати їх за власний рахунок", - зазначив Перцовський.

Очільник компанії пояснив, що підвищення тарифів на 45% дозволить покрити приблизно половину прогнозованого дефіциту коштів, який оцінюється у 26 млрд грн. Водночас він визнав, що навіть таке зростання тарифів не вирішить усіх фінансових проблем УЗ.

"45% - це компромісне рішення. Воно не закриває повністю наявний розрив, але дає змогу компанії втримати стабільність роботи", - наголосив керівник залізниці.

За словами Перцовського, індексація тарифів необхідна не лише для забезпечення поточної ліквідності компанії, а й для продовження переговорів із власниками єврооблігацій щодо реструктуризації боргу та залучення нового фінансування.

Наразі "Укрзалізниця" продовжує переговори з кредиторами щодо реструктуризації боргових зобов’язань на суму понад 1 млрд доларів. Компанія планує представити оновлені пропозиції вже до липня.

Водночас ініціатива щодо підвищення тарифів викликає занепокоєння серед ключових клієнтів УЗ - аграрних і металургійних підприємств. Представники бізнесу заявляють, що додаткове зростання транспортних витрат може негативно позначитися на конкурентоспроможності української продукції на світових ринках.

Олександр Перцовський також пов’язав фінансові труднощі компанії зі значним збільшенням російських атак на залізничну інфраструктуру. За його словами, останнім часом суттєво зросла кількість ударів по локомотивах, депо, мостах та енергетичних об’єктах, які забезпечують рух поїздів.

"Масштаби атак різко зросли. Лише пошкоджень зазнали понад 100 локомотивів різних типів - тепловозів та електровозів. Крім того, противник дедалі частіше використовує дрони з камерами та системами онлайн-керування, що дозволяє завдавати ударів по рухомому складу в режимі реального часу", - розповів він.

Окремою проблемою залишаються атаки на енергетичну інфраструктуру залізниці, зокрема на маршрутах до портів Одеси. За словами керівника УЗ, Росія намагається порушити роботу ключових експортних коридорів, які з’єднують промислові регіони України з морськими портами та західними прикордонними переходами.

Для посилення захисту критичної інфраструктури "Укрзалізниця" бере участь у державному проєкті розвитку приватної протиповітряної оборони, однак подробиці його реалізації не розголошуються з міркувань безпеки.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" виступила проти скасування граничних строків експлуатації вантажних вагонів, наголосивши на ризиках для безпеки перевезень.