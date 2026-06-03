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"Укрзалізниця" витратить понад 337 млн грн на рейки та ремкомплекти

рейки
УЗ запускає нову закупівлю для модернізації залізничної інфраструктури / Мінрозвитку громад і територій

АТ “Укрзалізниця” через систему Prozorro оголосило тендер на закупівлю рейок рамних із вістряками та ремкомплектів загальною очікуваною вартістю понад 337 млн грн. Закупівля розділена на три лоти, а прийом тендерних пропозицій триватиме до 9 червня.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Railinsider.

УЗ оголосила три тендери на рейки

Закупівля передбачає постачання продукції для потреб залізничної інфраструктури та поділена на три окремі лоти. Загальна очікувана вартість становить 337,175 млн грн.

До переліку закупівлі входять:

  • рейки рамні з вістряками — на суму 41,5 млн грн;
  • ремкомплекти рейок рамних із вістряками — на суму 285,4 млн грн;
  • ще одна партія рейок рамних із вістряками — на суму 10,3 млн грн.

Подати тендерні пропозиції учасники можуть до 9 червня включно. Проведення аукціону заплановане на 10 червня.

Нагадаємо, за підсумками квітня зафіксовано зростання обсягів передачі зернових вантажів через українсько-угорські залізничні прикордонні переходи.

Автор:
Ольга Опенько
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