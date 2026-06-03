"Укрзализныця" потратит более 337 млн грн на рельсы и ремкомплекты

АО "Укрзализныця" через систему Prozorro объявило тендер на закупку рамных рельсов со остряками и ремкомплектов общей ожидаемой стоимостью свыше 337 млн грн. Закупка разделена на три лота, а прием тендерных предложений продлится до 9 июня.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Railinsider.

УЗ объявила три тендера на рельсы

Закупка предусматривает поставку продукции для нужд железнодорожной инфраструктуры и разделена на три отдельных лота. Общая ожидаемая стоимость составляет 337,175 млн грн.

В список закупок входят:

рельсы рамные со остряками - на сумму 41,5 млн грн;

ремкомплекты рельсов рамных со остряками - на сумму 285,4 млн грн;

еще одна партия рельсов рамных со остряками - на сумму 10,3 млн грн.

Представить тендерные предложения участники могут до 9 июня включительно. Проведение аукциона запланировано на 10 июня.

Напомним, по итогам апреля зафиксирован рост объемов передачи зерновых грузов через украино-венгерские железнодорожные пограничные переходы.