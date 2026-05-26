"Укрзализныця" потратит более 260 млн грн на обновление путей

АО "Укрзализныця" объявило тендер на закупку стрелочных переводов, глухих сечений и другого путевого оборудования общей стоимостью более 260 млн грн. Закупку производят через систему Prozorro.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует Railinsider.

УЗ объявила большой тендер

Компания планирует приобрести стрелочные переводы, глухие пересечения, вплетения и перекрестные съезды для нужд железнодорожной инфраструктуры.

Ожидаемая стоимость закупки составляет 260,7 млн грн без НДС. До 29 мая участники могут обращаться за разъяснениями и оспаривать условия тендера. Конечный срок подачи предложений – 1 июня.

Согласно тендерной документации, "Укрзализныця" планирует закупить 104 комплекта оборудования. Победитель тендера должен поставить продукцию в течение 60-ти календарных дней после получения письменной разнарядки от заказчика.

Поставка оборудования предусмотрена для нескольких регионов Украины, в частности, во Львов, Казатин, Мукачево, Пятихатки, Харьков и Знаменку.

Напомним, "Укрзализныця" готовит масштабную реформу пассажирских перевозок, чтобы больше не покрывать убытки этого сектора за счет грузовых грузов. Железнодорожный оператор планирует с 2028 г. ввести полноценную европейскую модель PSO (Public Service Obligation), которая сделает государственные дотации для социально важных маршрутов прозрачными и предполагаемыми и позволит стабильно инвестировать в новый подвижной состав.

Автор:
Ольга Опенько