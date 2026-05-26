"Укрзализныця" потратит более 260 млн грн на обновление путей

АО "Укрзализныця" объявило тендер на закупку стрелочных переводов, глухих сечений и другого путевого оборудования общей стоимостью более 260 млн грн. Закупку производят через систему Prozorro.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует Railinsider.

Компания планирует приобрести стрелочные переводы, глухие пересечения, вплетения и перекрестные съезды для нужд железнодорожной инфраструктуры.

Ожидаемая стоимость закупки составляет 260,7 млн грн без НДС. До 29 мая участники могут обращаться за разъяснениями и оспаривать условия тендера. Конечный срок подачи предложений – 1 июня.

Согласно тендерной документации, "Укрзализныця" планирует закупить 104 комплекта оборудования. Победитель тендера должен поставить продукцию в течение 60-ти календарных дней после получения письменной разнарядки от заказчика.

Поставка оборудования предусмотрена для нескольких регионов Украины, в частности, во Львов, Казатин, Мукачево, Пятихатки, Харьков и Знаменку.

Напомним, "Укрзализныця" готовит масштабную реформу пассажирских перевозок, чтобы больше не покрывать убытки этого сектора за счет грузовых грузов. Железнодорожный оператор планирует с 2028 г. ввести полноценную европейскую модель PSO (Public Service Obligation), которая сделает государственные дотации для социально важных маршрутов прозрачными и предполагаемыми и позволит стабильно инвестировать в новый подвижной состав.