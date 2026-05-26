Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,24

--0,02

EUR

51,53

+0,20

Готівковий курс:

USD

44,19

44,10

EUR

51,73

51,55

ТОП 100

Найкращі 
роботодавці 2026
Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

Лідери українського
бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Editorial Projects AI Лідери
Editorial Series

Чотири роки
великої війни
Editorial Series

Україна на межі

блекауту
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
Delo Index

Галузеві лідери

2025 року
Delo Index

Лідери
бізнес-репутації
Editorial Series

Двадцять

сталевих років
ТОП 100

Топ платників

податків 2025
Власна&nbsp;справа

Власна 

справа
Editorial Series

Інвестиції 

в освіту
Навчаннядля життя

Навчання

для життя
Editorial Series

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

"Укрзалізниця" витратить понад 260 млн грн на оновлення колій

залізничні колії
УЗ планує оновлення залізничної інфраструктури у кількох регіонах / Freepik

АТ “Укрзалізниця” оголосило тендер на закупівлю стрілочних переводів, глухих перетинів та іншого колійного обладнання загальною вартістю понад 260 млн грн. Закупівлю проводять через систему Prozorro.

Як пише Delo.ua, про це інформує Railinsider.

УЗ оголосила великий тендер

Компанія планує придбати стрілочні переводи, глухі перетини, вплетіння та перехресні з’їзди для потреб залізничної інфраструктури.

Очікувана вартість закупівлі становить 260,7 млн грн без ПДВ. До 29 травня учасники можуть звертатися за роз’ясненнями та оскаржувати умови тендера. Кінцевий термін подання пропозицій - 1 червня.

Згідно з тендерною документацією, "Укрзалізниця" планує закупити 104 комплекти обладнання. Переможець тендера повинен поставити продукцію протягом 60 календарних днів після отримання письмової рознарядки від замовника.

Постачання обладнання передбачене для кількох регіонів України, зокрема до Львова, Козятина, Мукачевого, П’ятихаток, Харкова та Знам’янки.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" готує масштабну реформу пасажирських перевезень, щоб більше не покривати збитки цього сектору за рахунок вантажних вантажів. Залізничний оператор планує з 2028 року запровадити повноцінну європейську модель PSO (Public Service Obligation), яка зробить державні дотації для соціально важливих маршрутів прозорими та передбачуваними й дозволить стабільно інвестувати в новий рухомий склад.

Автор:
Ольга Опенько