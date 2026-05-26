"Укрзалізниця" витратить понад 260 млн грн на оновлення колій

АТ “Укрзалізниця” оголосило тендер на закупівлю стрілочних переводів, глухих перетинів та іншого колійного обладнання загальною вартістю понад 260 млн грн. Закупівлю проводять через систему Prozorro.

Компанія планує придбати стрілочні переводи, глухі перетини, вплетіння та перехресні з’їзди для потреб залізничної інфраструктури.

Очікувана вартість закупівлі становить 260,7 млн грн без ПДВ. До 29 травня учасники можуть звертатися за роз’ясненнями та оскаржувати умови тендера. Кінцевий термін подання пропозицій - 1 червня.

Згідно з тендерною документацією, "Укрзалізниця" планує закупити 104 комплекти обладнання. Переможець тендера повинен поставити продукцію протягом 60 календарних днів після отримання письмової рознарядки від замовника.

Постачання обладнання передбачене для кількох регіонів України, зокрема до Львова, Козятина, Мукачевого, П’ятихаток, Харкова та Знам’янки.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" готує масштабну реформу пасажирських перевезень, щоб більше не покривати збитки цього сектору за рахунок вантажних вантажів. Залізничний оператор планує з 2028 року запровадити повноцінну європейську модель PSO (Public Service Obligation), яка зробить державні дотації для соціально важливих маршрутів прозорими та передбачуваними й дозволить стабільно інвестувати в новий рухомий склад.