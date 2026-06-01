Бізнес просить скасувати обмеження для вагонів, УЗ виступила проти

“Укрзалізниця” виступила проти скасування граничних строків експлуатації вантажних вагонів, наголосивши на ризиках для безпеки перевезень.

ЄБА пропонує нові правила для вантажних вагонів

"Укрзалізниця" виступає проти скасування граничних строків експлуатації вантажних вагонів, вважаючи, що такий крок може негативно вплинути на безпеку залізничних перевезень.

У компанії наголошують, що під час проєктування вагонів закладається визначений запас надійності та довговічності. Водночас у процесі експлуатації технічний стан рухомого складу поступово змінюється, тому для продовження строку служби необхідно проводити технічну діагностику та оцінку залишкового ресурсу.

В "Укрзалізниці" також зазначили, що наразі не можуть прогнозувати майбутню кількість вантажних вагонів через дію наказу Міністерства розвитку громад та територій №267. Документ дозволяє під час воєнного стану та протягом шести місяців після його завершення продовжувати експлуатацію вантажних вагонів після завершення граничного строку служби.

Водночас представники бізнесу наполягають на скасуванні вікових обмежень для вантажних вагонів. Зокрема, Комітет з логістики Європейської бізнес асоціації запропонував переглянути чинні правила та визначати можливість подальшої експлуатації рухомого складу насамперед за його фактичним технічним станом і наявністю залишкового ресурсу.

У ЄБА наголошують, що такий підхід відповідає практиці країн ЄС та США, а також дозволить уникнути додаткових витрат для бізнесу. Натомість Укрзалізниця наполягає, що безпека перевезень має залишатися ключовим критерієм під час ухвалення рішень щодо строків експлуатації вагонів.

