Приватна ППО: компанія "Генерал Черешня" першою в Україні отримала офіційну ліцензію

"Генерал Черешня" стала першою серед українських defense-tech компаній, яка отримала ліцензію на створення власної приватної протиповітряної оборони для охорони бізнесу та критичної інфраструктури.

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба компанії.

Як працюватиме система

У межах ініціативи "Приватне ППО" компанія пропонує рішення повного циклу. До складу підрозділів входять:

навчені пілоти;

мобільні групи;

системи протидії безпілотним літальним апаратам.

В основі технічного комплексу — дрони-перехоплювачі "Генерал Черешня" AIR і Speed, а також антишахедна платформа BULLET. Всі мобільні групи працюватимуть із використанням технологій дистанційного запуску, керування та систем донаведення.

Підпорядкування та навчання інших команд

Власне ППО не є автономною структурою. Підрозділи працюють як частина загальної системи під управлінням Повітряного командування Повітряних Сил ЗСУ.

Другим напрямком діяльності є Академія "Генерал Черешня". Навчальний заклад готує пілотів для інших підприємств за поглибленою програмою, а також постачає власні продукти іншим командам приватного ППО. Наразі кілька українських компаній уже проходять курс підготовки.

Про проєкт " Приватне ППО "

Ініціатива "Приватна ППО" — це державний експериментальний проєкт, який дозволяє компаніям за власний кошт створювати мобільні групи захисту, купувати зброю та збивати ворожі дрони під контролем військових.

За даними Міноборони, така ППО одночасно виконує кілька завдань:

посилення багаторівневої системи захисту повітряного простору України;

зниження навантаження на засоби ППО Сил оборони.

"Також приватна ППО – це додатковий крок, що допоможе українським підприємствам зберегти життя та здоров’я своїх працівників та знизити ризики для економіки країни", — зазначили у відомстві.

Раніше повідомлялося, що в Україні розширюється система приватної протиповітряної оборони: до проєкту, ініційованого Міноборони, приєдналися ще 24 компанії з різних регіонів.