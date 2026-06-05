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Курс валют на 5 червня 2026 року: скільки коштує долар, євро та злотий?

обмін валют
Нацбанк встановив курс долара на 5 червня

Офіційний курс долара США щодо гривні зріс на три копійки, встановивши у черговий раз новий історичний максимум, водночас євро подорожчало на п’ятнадцять копійок.

Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 5.06.2026 (п’ятниця).

Курс долара

  • 1 долар США – 44,38 грн (+3 коп.).

Курс євро

  • 1 євро – 51,67 грн (+15 коп.).

Курс злотого

  • 1 злотий –  12,19 грн (+3 коп.). 

Курс валют в обмінниках

За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках виглядає наступним чином:

Валюта Курс (купівля/продаж)
Долар США 44,19/44,30
Євро 51,65/51,85
Злотий 12,05/12,15

Курс долара, євро і злотого в касах банків

У різних банках України станом на 5 червня курс валют виглядає так (купівля/продаж):

Банк / Валюта Долар Євро Злотий
ПриватБанк 43,95/44,60 51,20/52,05
Ощадбанк 44,00/ 44,65 51,25/52,10 12,20 / 12,60
ПУМБ 44,00/ 44,70 51,25/52,15 12,20 / 12,60
Укргазбанк 44,00/ 44,65 51,25/52,10 12,20/ 12,60
Райффайзен 44,15/ 44,57 51,20 / 51,90

Нагадаємо, у червні 2026 року валютний ринок України, ймовірно, залишатиметься стабільним без різких коливань. Експерти не прогнозують різких змін курсу, хоча гривня й надалі перебуватиме під тиском війни, потреб в імпорті та зовнішніх економічних чинників.

Автор:
Світлана Манько