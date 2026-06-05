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Курс валют на 5 червня 2026 року: скільки коштує долар, євро та злотий?
Офіційний курс долара США щодо гривні зріс на три копійки, встановивши у черговий раз новий історичний максимум, водночас євро подорожчало на п’ятнадцять копійок.
Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 5.06.2026 (п’ятниця).
Курс долара
- 1 долар США – 44,38 грн (+3 коп.).
Курс євро
- 1 євро – 51,67 грн (+15 коп.).
Курс злотого
- 1 злотий – 12,19 грн (+3 коп.).
Курс валют в обмінниках
За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках виглядає наступним чином:
|Валюта
|Курс (купівля/продаж)
|Долар США
|44,19/44,30
|Євро
|51,65/51,85
|Злотий
|12,05/12,15
Курс долара, євро і злотого в касах банків
У різних банках України станом на 5 червня курс валют виглядає так (купівля/продаж):
|Банк / Валюта
|Долар
|Євро
|Злотий
|ПриватБанк
|43,95/44,60
|51,20/52,05
|Ощадбанк
|44,00/ 44,65
|51,25/52,10
|12,20 / 12,60
|ПУМБ
|44,00/ 44,70
|51,25/52,15
|12,20 / 12,60
|Укргазбанк
|44,00/ 44,65
|51,25/52,10
|12,20/ 12,60
|Райффайзен
|44,15/ 44,57
|51,20 / 51,90
Нагадаємо, у червні 2026 року валютний ринок України, ймовірно, залишатиметься стабільним без різких коливань. Експерти не прогнозують різких змін курсу, хоча гривня й надалі перебуватиме під тиском війни, потреб в імпорті та зовнішніх економічних чинників.