Збитки від удару по залізничній інфраструктурі Фастова склали близько 400 млн грн (ФОТО)

Внаслідок нічного удару російської армії з 5 на 6 грудня у місті Фастів Київської області було знищено депо приміських електропоїздів та частково зруйновано вокзал. За попередніми оцінками, на відбудову депо необхідно близько 100 млн грн.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Міністерства розвитку громад та територій України.

Разом із тим, збитки від знищених трьох модернізованих електропоїздів – 27 вагонів, що обслуговували Київщину, Чернігівщину та Сумщину – оцінюються приблизно в 300 млн грн.

Заступник міністра інфраструктури Олексій Балеста. разом з іноземними дипломатами та представниками Укрзалізниці відвідали зруйновані об’єкти. До складу делегації увійшли представники посольств Німеччини, Франції, Швейцарії та тимчасова повірена у справах США Джулі Девіс.

"Це був цілеспрямований удар по цивільній інфраструктурі. Знищено також три модернізовані електропоїзди – загалом 27 вагонів", – підкреслив Балеста.

Наразі тривають роботи з розчищення території депо. Вокзал зазнав значних руйнувань і не підлягає ремонту – проводиться демонтаж до каркасу будівлі. Відбудова можлива фактично з нуля. Паралельно вже розгорнуто тимчасові модульні рішення для забезпечення мінімально необхідної інфраструктури для пасажирів.

Балеста також закликав міжнародних партнерів долучитися до відновлення зруйнованих об’єктів та підтримати Україну у подоланні наслідків російської агресії.

Нагадаємо, російська армія в ніч на 6 грудня вдарила по вокзалу міста Фастів на Київщині. Внаслідок удару будівлю станції було практично повністю зруйновано, також пошкоджені пасажирські локомотиви.