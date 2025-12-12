"Укрзалізниця" вводить новий графік поїздів: стосується також Київської кільцевої електрички

З 14 грудня АТ “Укрзалізниця” вводить новий графік поїздів в тому числі для регіональних, приміських та міських рейсів.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє "Укрзалізниця".

Нові маршрути

Зазначається, що компанія розширює мережу подорожей за допомогою регіональних рейсів та запускає нові регулярні регіональні маршрути на заході країни:

Львів – Ворохта, які мають розвантажити поїзди далекого сполучення, що прямують у гори:

№808/807 Львів - Ворохта 10:51 - 14:19;

№808/807 Ворохта - Львів 16:38 - 20:26;

№810/809 Львів - Ворохта 15:51 - 20:20;

№810/809 Ворохта - Львів 06:10 - 10:07.

Львів - Ковель: для сполучення між західними областями України запускаються рейси на Волинь:

№840 Львів – Ковель 05:20 - 08:42;

№841 Ковель - Львів 09:42 - 13:07;

№842 Львів – Ковель 14:10 - 17:33;

№843 Ковель - Львів 18:33 - 22:00.

Житомир – Київ – Конотоп, прямі рейси у модернізованому електропоїзді:

№856 Житомир 6:43, Київ 09:03-09:10, Конотоп 12:32;

№855 Конотоп 14:00, Київ 17:33-17:42, Житомир 19:55

Змінюється графік Київської кільцевої електрички

Також відновлюється рух повним кільцем і вперше за 3 роки змінюється графік Київської кільцевої електрички. Зміни по часу відправки будуть у межах 10 хвилин до вже звичного розкладу, натомість це дозволить "Укрзалізниці" краще скоординувати пересадки з приміських поїздів, а також забезпечити анонсований тактовий рух поїздів далекого сполучення до Львова.

Більше того, тепер усі поїзди на Київському кільцевому маршруті будуть максимально новими: не більше року після капітальної модернізації. Актуальний розклад Kyiv City Express з’явиться на офіційному сайті 14 грудня.

Щодо приміського руху

В УЗ наголошують, що частково зазнають змін графіки, де цього просили пасажири. Розклад сформовано з урахуванням рентабельності, аналізу пасажирського потоку та моделювання стиковок між поїздами далекого, регіонального, приміського сполучень та з громадським транспортом.

Крім того, всі поїзди в Київській агломерації стануть 8-вагонними, щоби гарантовано вмістити всіх бажаючих у години пік та в моменти, коли інший транспорт у курсує з перебоями.

Всі зміни приміських поїздів зазначені на сайті.

Зауважимо, новий графік руху на 2025–2026 роки, який набуде чинності 14 грудня, передбачає запуск 11 нових поїздів — з них 8 міжнародних та 3 внутрішніх, а також суттєві покращення чинних маршрутів.