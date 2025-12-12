- Категория
"Укрзализныця" вводит новый график поездов: касается также Киевской кольцевой электрички
С 14 декабря АО "Укрзализныця" вводит новый график поездов, в том числе для региональных, пригородных и городских рейсов.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщает "Укрзализныця".
Новые маршруты
Компания расширяет сеть путешествий с помощью региональных рейсов и запускает новые регулярные региональные маршруты на западе страны:
Львов – Ворохта, которые должны разгрузить поезда дальнего сообщения, следующие в горы:
- №808/807 Львов – Ворохта 10:51 – 14:19;
- №808/807 Ворохта – Львов 16:38 – 20:26;
- №810/809 Львов – Ворохта 15:51 – 20:20;
- №810/809 Ворохта – Львов 06:10 – 10:07.
Львов - Ковель : для сообщения между западными областями Украины запускаются рейсы на Волынь:
- №840 Львов – Ковель 05:20 – 08:42;
- №841 Ковель – Львов 09:42 – 13:07;
- №842 Львов – Ковель 14:10 – 17:33;
- №843 Ковель – Львов 18:33 – 22:00.
Житомир – Киев – Конотоп, прямые рейсы в модернизированном электропоезде:
- №856 Житомир 6:43, Киев 09:03-09:10, Конотоп 12:32;
- №855 Конотоп 14:00, Киев 17:33-17:42, Житомир 19:55
Изменяется график Киевской кольцевой электрички
Также восстанавливается движение полным кольцом и впервые за 3 года меняется график Киевской кольцевой электрички. Изменения по времени отправки будут в пределах 10 минут до уже привычного расписания, что позволит "Укрзализныци" лучше скоординировать пересадки с пригородных поездов, а также обеспечить анонсированное тактовое движение поездов дальнего сообщения во Львов.
Более того, теперь все поезда по Киевскому кольцевому маршруту будут максимально новыми: не больше года после капитальной модернизации. Актуальное расписание Kyiv City Express появится на официальном сайте 14 декабря.
Относительно пригородного движения
В УЗ отмечают, что частично претерпевают изменения графики, где этого просили пассажиры. Расписание сформировано с учетом рентабельности, анализа пассажирского потока и моделирования стыковок между поездами дальнего, регионального, пригородного сообщения и с общественным транспортом.
Кроме того, все поезда в Киевской агломерации станут 8-вагонными, чтобы гарантированно вместить всех желающих в часы пик и в моменты, когда другой транспорт курсирует с перебоями.
Все изменения пригородных поездов указаны на сайте .
Заметим, что новый график движения на 2025–2026 годы, который вступит в силу 14 декабря, предусматривает запуск 11 новых поездов — из них 8 международных и 3 внутренних, а также существенные улучшения действующих маршрутов.