"Укрзализныця" вводит новый график поездов: касается также Киевской кольцевой электрички

С 14 декабря АО "Укрзализныця" вводит новый график поездов, в том числе для региональных, пригородных и городских рейсов.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает "Укрзализныця".

Новые маршруты

Компания расширяет сеть путешествий с помощью региональных рейсов и запускает новые регулярные региональные маршруты на западе страны:

Львов – Ворохта, которые должны разгрузить поезда дальнего сообщения, следующие в горы:

№808/807 Львов – Ворохта 10:51 – 14:19;

№808/807 Ворохта – Львов 16:38 – 20:26;

№810/809 Львов – Ворохта 15:51 – 20:20;

№810/809 Ворохта – Львов 06:10 – 10:07.

Львов - Ковель : для сообщения между западными областями Украины запускаются рейсы на Волынь:

№840 Львов – Ковель 05:20 – 08:42;

№841 Ковель – Львов 09:42 – 13:07;

№842 Львов – Ковель 14:10 – 17:33;

№843 Ковель – Львов 18:33 – 22:00.

Житомир – Киев – Конотоп, прямые рейсы в модернизированном электропоезде:

№856 Житомир 6:43, Киев 09:03-09:10, Конотоп 12:32;

№855 Конотоп 14:00, Киев 17:33-17:42, Житомир 19:55

Изменяется график Киевской кольцевой электрички

Также восстанавливается движение полным кольцом и впервые за 3 года меняется график Киевской кольцевой электрички. Изменения по времени отправки будут в пределах 10 минут до уже привычного расписания, что позволит "Укрзализныци" лучше скоординировать пересадки с пригородных поездов, а также обеспечить анонсированное тактовое движение поездов дальнего сообщения во Львов.

Более того, теперь все поезда по Киевскому кольцевому маршруту будут максимально новыми: не больше года после капитальной модернизации. Актуальное расписание Kyiv City Express появится на официальном сайте 14 декабря.

Относительно пригородного движения

В УЗ отмечают, что частично претерпевают изменения графики, где этого просили пассажиры. Расписание сформировано с учетом рентабельности, анализа пассажирского потока и моделирования стыковок между поездами дальнего, регионального, пригородного сообщения и с общественным транспортом.

Кроме того, все поезда в Киевской агломерации станут 8-вагонными, чтобы гарантированно вместить всех желающих в часы пик и в моменты, когда другой транспорт курсирует с перебоями.

Все изменения пригородных поездов указаны на сайте .

Заметим, что новый график движения на 2025–2026 годы, который вступит в силу 14 декабря, предусматривает запуск 11 новых поездов — из них 8 международных и 3 внутренних, а также существенные улучшения действующих маршрутов.