С рельсов сошел грузовой поезд вблизи Коростеня: есть травмированные, ряд рейсов курсируют с задержками
В Житомирской области возле города Коростень с рельсов сошел грузовой поезд. В результате аварии травмировались машинист и его помощник. Из-за инцидента есть ряд изменений в движении пассажирских поездов.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщает прессслужба "Укрзализныци".
Отмечается, что на смежном пути вынужден был экстренно остановиться пассажирский поезд 45/46 Харьков — Ужгород. Во время остановки сошел с пути локомотив этого поезда.
В УЗ рассказали, что среди пассажиров одна женщина имеет порез стеклом. Помощь ей оказана по месту. Также травмирована бригада грузового поезда, машиниста и помощника. Оба госпитализированы.
Какое влияние на движение
С существенной задержкой будет следовать поезд № 45/46 Харьков-Ужгород (его уже отвели на соседнюю станцию и перенаправляют по объездному маршруту).
Через Фастов вместо Коростеня отправляются поезда:
- №1/123 Харьков – Ивано-Франковск, Ворохта;
- № 44/50 Ивано-Франковск – Черкассы;
- №92 Львов – Киев;
- №30 Ужгород – Киев;
- №8/150 Черновцы – Киев;
- № 52 Перемышль – Киев;
- №68/20 Варшава, Холм – Киев;
- №108 Солотвино – Киев.
Задержки этих маршрутах ожидаются от 3 часов.
Поезд №98 Ковель – Киев пропустят через Житомир, поэтому задержка будет несколько меньше.
Также по станции Шепетовка организуют пересадку на пригородный шаттл в направлении Коростеня – и аналогично в обратном направлении.
В УЗ отметили, что работают одновременно над скорейшим возобновлением движения на поврежденном участке и ускорением поездов, вынужденно направляющихся в объезд.
Сообщается, что на 7 часов утра начаты восстановительные работы.
Также совместно с правоохранительными органами изучаются все происшествия.
Отметим, в результате вражеских обстрелов на территории Днепропетровской области 15 декабря была обесточена контактная сеть железных дорог и, что привело к задержкам в движении пассажирских и пригородных поездов.
Напомним, "Укрзализныця" представила новый график движения на 2025-2026 годы, который вступил в силу 14 декабря. Он предусматривает запуск 11 новых поездов – из них 8 международных и 3 внутренних, а также существенные улучшения действующих маршрутов.