Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,34

-0,00

EUR

49,59

--0,04

Готівковий курс:

USD

42,30

42,21

EUR

49,85

49,65

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Російська атака на Одещину: забезпечено альтернативну логістику

міст
Пошкоджено міст, що з’єднує Одесу та Ізмаїл / Юлія Свириденко

Уряд вжив невідкладних заходів у відповідь на масований російський удар по критичній інфраструктурі Одещини. Внаслідок обстрілу було пошкоджено ключовий міст, що з’єднує Одесу та Ізмаїл, а також портову інфраструктуру Одеського району, що призвело до загибелі людей і поранення цивільних.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення прем’єр-міністерки Юлії Свириденко.

Держава оперативно забезпечує альтернативне транспортне сполучення, гуманітарну та економічну стабільність регіону, залучивши всі профільні служби та міжнародних партнерів для координації подальших дій.

Першочерговим завданням є забезпечення максимально можливого альтернативного транспортного сполучення між частинами Одеської області. До робіт залучені всі профільні служби. Дії Уряду координуються, зокрема, з міжнародними партнерами.

Регіон повністю забезпечений необхідними ресурсами для збереження гуманітарної стабільності. Уряд гарантує відсутність цінових коливань, зокрема зростання вартості пального, а також стабільну роботу банківської та платіжної систем.

Паралельно спрощуються умови пасажирських перевезень, насамперед автобусного сполучення, та розширюються можливості залізничного транспорту. Окрема увага приділяється створенню умов для безперервної роботи бізнесу.

Віце-прем’єр-міністр України Олексій Кулеба визначений відповідальним в Уряді за координацію всіх відповідних дій.

Окрім цього, вчора пізно ввечері РФ здійснила балістичну атаку по портовій інфраструктурі Одеського району. За попередньою інформацією, загинуло 7 осіб, близько 15 людей отримали поранення. Усім постраждалим надається необхідна медична допомога. Пошкоджені вантажні автомобілі та спеціальна техніка. Уряд висловлює щирі співчуття родинам загиблих.

У пресслужбі ДПСУ також зазначили, що через російську атаку по об’єкту інфраструктури поблизу Маяків тимчасово зупинено рух трасою Одеса–Рені. Це ускладнило проїзд до низки пунктів пропуску на Одещині, зокрема на напрямках до Молдови та Румунії.

Зважаючи на складну ситуацію, "Укрзалізниця" призначила додаткову групу вагонів до Кишинева з Одеси та Києва.

"Вже сьогодні протягом дня квитки надійдуть у продаж на дати, починаючи з 20.12", - йдеться в повідомленні.

Це стало реакцією "Укрзалізниці" на ускладнення перетину молдовського кордону іншими видами транспорту.

Автор:
Тетяна Гойденко