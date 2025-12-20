Російська атака на Одещину: забезпечено альтернативну логістику

Уряд вжив невідкладних заходів у відповідь на масований російський удар по критичній інфраструктурі Одещини. Внаслідок обстрілу було пошкоджено ключовий міст, що з’єднує Одесу та Ізмаїл, а також портову інфраструктуру Одеського району, що призвело до загибелі людей і поранення цивільних.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення прем’єр-міністерки Юлії Свириденко.

Держава оперативно забезпечує альтернативне транспортне сполучення, гуманітарну та економічну стабільність регіону, залучивши всі профільні служби та міжнародних партнерів для координації подальших дій.

Першочерговим завданням є забезпечення максимально можливого альтернативного транспортного сполучення між частинами Одеської області. До робіт залучені всі профільні служби. Дії Уряду координуються, зокрема, з міжнародними партнерами.

Регіон повністю забезпечений необхідними ресурсами для збереження гуманітарної стабільності. Уряд гарантує відсутність цінових коливань, зокрема зростання вартості пального, а також стабільну роботу банківської та платіжної систем.

Паралельно спрощуються умови пасажирських перевезень, насамперед автобусного сполучення, та розширюються можливості залізничного транспорту. Окрема увага приділяється створенню умов для безперервної роботи бізнесу.

Віце-прем’єр-міністр України Олексій Кулеба визначений відповідальним в Уряді за координацію всіх відповідних дій.

Окрім цього, вчора пізно ввечері РФ здійснила балістичну атаку по портовій інфраструктурі Одеського району. За попередньою інформацією, загинуло 7 осіб, близько 15 людей отримали поранення. Усім постраждалим надається необхідна медична допомога. Пошкоджені вантажні автомобілі та спеціальна техніка. Уряд висловлює щирі співчуття родинам загиблих.

У пресслужбі ДПСУ також зазначили, що через російську атаку по об’єкту інфраструктури поблизу Маяків тимчасово зупинено рух трасою Одеса–Рені. Це ускладнило проїзд до низки пунктів пропуску на Одещині, зокрема на напрямках до Молдови та Румунії.

Зважаючи на складну ситуацію, "Укрзалізниця" призначила додаткову групу вагонів до Кишинева з Одеси та Києва.

"Вже сьогодні протягом дня квитки надійдуть у продаж на дати, починаючи з 20.12", - йдеться в повідомленні.

Це стало реакцією "Укрзалізниці" на ускладнення перетину молдовського кордону іншими видами транспорту.