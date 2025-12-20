Запланована подія 2

Российская атака на Одесщину: обеспечена альтернативная логистика

мост
Поврежден мост, соединяющий Одессу и Измаил / Юлия Свириденко

Правительство приняло безотлагательные меры в ответ на массированный российский удар по критической инфраструктуре Одесщины. В результате обстрела был поврежден ключевой мост, соединяющий Одессу и Измаил, а также портовую инфраструктуру Одесского района, что привело к гибели людей и ранению гражданских.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение премьер-министра Юлии Свириденко.

Государство оперативно обеспечивает альтернативное транспортное сообщение, гуманитарную и экономическую стабильность региона, привлекая все профильные службы и международных партнеров для координации дальнейших действий.

Первоочередной задачей является обеспечение максимально возможного альтернативного транспортного сообщения между частями Одесской области. К работам привлечены все профильные службы. Действия правительства координируются, в частности, с международными партнерами.

Регион полностью обеспечен необходимыми ресурсами для сохранения гуманитарной стабильности. Правительство гарантирует отсутствие ценовых колебаний, включая рост стоимости горючего, а также стабильную работу банковской и платежной систем.

Параллельно упрощаются условия пассажирских перевозок, прежде всего автобусного сообщения и расширяются возможности железнодорожного транспорта. Особое внимание уделяется созданию условий для непрерывной работы бизнеса.

Вице-премьер-министр Украины Алексей Кулеба определен ответственным в Правительстве за координацию всех ответных действий.

Кроме этого, вчера поздно вечером РФ совершила баллистическую атаку по портовой инфраструктуре и Одесскому району. По предварительной информации, погибли 7 человек, около 15 человек получили ранения. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Повреждены грузовики и специальная техника. Правительство выражает искренние соболезнования семьям погибших.

В пресс-службе ГНСУ также   отметили, что из-за российской атаки по объекту инфраструктуры вблизи Маяков временно остановлено движение по трассе Одесса-Рени. Это затруднило проезд в ряд пунктов пропуска в Одесской области, в том числе в Молдове и Румынии.

Учитывая сложную ситуацию, "Укрзализныця" назначила дополнительную группу вагонов в Кишинев из Одессы и Киева.

"Уже сегодня в течение дня билеты поступят в продажу на даты, начиная с 20:12", - говорится в сообщении.

Это стало реакцией "Укрзализныци" на усложнение пересечения молдавской границы другими видами транспорта.

Автор:
Татьяна Гойденко