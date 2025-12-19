Движение по мосту на трассе Одесса - Рени перекрыто: что известно

Утром 19 декабря полностью перекрыто движение по мосту на автодороге М-15 Одесса - Рени в селе Маяки Одесской области. Сооружение, которое является ключевой логистической артерией юга региона, получило повреждения в результате вражеских обстрелов.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба Агентства восстановления.

Перекрытие моста на М-15 Одесса - Рени

Мост является ключевой логистической артерией, соединяющей Одессу с югом Одесской области. Даже во время полномасштабной войны на здании проводили необходимые ремонтные работы в пределах эксплуатационного содержания.

Для местных жителей этот путь имеет критическое значение: обеспечивает быстрый доезд экстренных служб, спасателей и стабильное сообщение между населенными пунктами региона.

Поэтому строительство и содержание мостов в прифронтовых и приграничных регионах определены одним из приоритетов правительства, Министерства развития и Агентства восстановления.

В то же время мост неоднократно терпел вражеские удары.

С 8:00 сегодня движение по мосту полностью перекрыто из соображений безопасности.

"О сроках возобновления движения пока сказать точно невозможно. Ведь ввиду ситуации ситуации по восстановлению там не проводятся. Идет экспертиза и оценка состояния конструкций", - подчеркивают в пресс-службе.

В прессслужбе ГНСУ также отметили, что из-за российской атаки по объекту инфраструктуры вблизи Маяков временно остановлено движение по трассе Одесса-Рени. Это затруднило проезд в ряд пунктов пропуска в Одесской области, в том числе в Молдове и Румынии.

Граждане, которые въезжают в Украину в направлении Одессы, предупреждают об ограничении движения и перенаправляются на альтернативные маршруты. Взаимодействие с пограничной полицией Республики Молдова ужесточено.

Для пересечения границы рекомендуют использовать пункты пропуска в Винницкой области, а также Мамалыгу и Сокиряны в Черновицкой области. На пункте пропуска Могилев-Подольский уже зафиксировано увеличение транспортного потока, в то же время пропуск осуществляется в усиленном режиме.

Напомним, из-за атаки РФ на объект критической инфраструктуры в Одесской области временно остановлен пропуск через отдельные пункты на украино-молдавской границе. Перевозчикам и гражданам рекомендуют пользоваться альтернативными пунктами пропуска в Винницкой и Черновицкой областях.