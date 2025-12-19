Запланована подія 2

Ограниченное движение в пунктах пропуска с Молдовой: как пересечь границу

пограничная служба
Как проехать через украинско-молдавскую границу во время временных ограничений / Правительственный портал

Из-за атаки РФ на объект критической инфраструктуры в Одесской области временно остановлен пропуск через отдельные пункты на украино-молдавской границе. Перевозчикам и гражданам рекомендуют пользоваться альтернативными пунктами пропуска в Винницкой и Черновицкой областях.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Государственной пограничной службы.

Ограниченный пропуск в Одесской области

"В связи с враждебной атакой российской федерации по объекту критической инфраструктуры остановлено движение по автотрассе Одесса - Рени. В результате этого временно не осуществляется пропуск граждан и транспортных средств через отдельные пункты пропуска на украинско-молдавском участке государственной границы в Одесской области", - говорится в сообщении.

Молдавская сторона временно закрыла пункты пропуска "Маяки-Удобное-Паланка" и "Старокозаче-Тудора" на украинско-молдавской границе. Поэтому перевозчикам и гражданам советуют временно воздержаться от поездок в этом направлении и следить за обновлением информации.

Для пересечения государственной границы предлагается использовать пункты пропуска, расположенные в зоне деятельности Винницкой и Черновицкой таможен.

Для грузов молдавская сторона предлагает использовать пункты пропуска Мамалыга – Кривая и Сокиряны – Окниц.

Для пассажирского перемещения рекомендуем использовать пункты пропуска:

  • Бронница-Унгур;
  • Вашковцы – Грименкеуц;
  • Россошаны – Бричень;
  • Кельменцы – Ларга.

На пункте пропуска Могилев Подольский – Отач сейчас наблюдается перегрузка транспорта, поэтому перевозчикам и гражданам советуют учитывать это при планировании поездок.

Государственная таможенная служба Украины работает в штатном режиме, обеспечивая бесперебойный пропуск товаров и транспортных средств через границу там, где движение не ограничено. Кроме того, Гостаможслужба поддерживает постоянный контакт с молдавской стороной для координации действий и синхронизации работы пунктов пропуска.

Удары по энергетической инфраструктуре Одесщины

Последствия массированных атак РФ по энергетической инфраструктуре Одесской области официально признаны чрезвычайной ситуацией государственного уровня.

После российской атаки в ночь на 13 декабря область фактически потеряла большинство ключевых подстанций.

Автор:
Ольга Опенько