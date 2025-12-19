- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
Рух через пункти пропуску на українсько-молдовському кордоні обмежено: як перетнути кордон
Через атаку РФ на об’єкт критичної інфраструктури в Одеській області тимчасово зупинено пропуск через окремі пункти на українсько-молдовському кордоні. Перевізникам і громадянам радять користуватися альтернативними пунктами пропуску у Вінницькій та Чернівецькій областях.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Державної прикордонної служби.
Обмежено пропуск на Одещині
"У зв’язку з ворожою атакою російської федерації по об’єкту критичної інфраструктури зупинено рух автотрасою Одеса - Рені. Внаслідок цього тимчасово не здійснюється пропуск громадян і транспортних засобів через окремі пункти пропуску на українсько-молдовській ділянці державного кордону в Одеській області", - йдеться в повідомленні.
Молдовська сторона тимчасово закрила пункти пропуску "Маяки-Удобне-Паланка" та "Старокозаче-Тудора" на українсько-молдовському кордоні. Через це перевізникам та громадянам радять тимчасово утриматися від поїздок у цьому напрямку та стежити за оновленням інформації.
Для перетину державного кордону пропонується користуватися пунктами пропуску, розташованими в зоні діяльності Вінницької та Чернівецької митниць.
Для вантажів молдовська сторона пропонує використовувати пункти пропуску Мамалига - Крива та Сокиряни - Окниц".
Для пасажирського переміщення рекомендуємо використовувати пункти пропуску:
- Бронниця-Унгурь;
- Вашківці - Гріменкеуць;
- Россошани - Брічень;
- Кельменці - Ларга.
На пункті пропуску Могилів Подільський - Отач наразі спостерігається перевантаження транспорту, тому перевізникам та громадянам радять враховувати це під час планування поїздок.
Державна митна служба України працює в штатному режимі, забезпечуючи безперебійний пропуск товарів і транспортних засобів через кордон там, де рух не обмежено. Крім того, Держмитслужба підтримує постійний контакт з молдовською стороною для координації дій і синхронізації роботи пунктів пропуску.
Удари по енергетичній інфраструктурі Одещини
Наслідки масованих атак РФ по енергетичній інфраструктурі Одеської області офіційно визнано надзвичайною ситуацією державного рівня.
Після російської атаки у ніч на 13 грудня область фактично втратила більшість ключових підстанцій.