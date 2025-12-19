Рух через пункти пропуску на українсько-молдовському кордоні обмежено: як перетнути кордон

Через атаку РФ на об’єкт критичної інфраструктури в Одеській області тимчасово зупинено пропуск через окремі пункти на українсько-молдовському кордоні. Перевізникам і громадянам радять користуватися альтернативними пунктами пропуску у Вінницькій та Чернівецькій областях.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Державної прикордонної служби.

Обмежено пропуск на Одещині

"У зв’язку з ворожою атакою російської федерації по об’єкту критичної інфраструктури зупинено рух автотрасою Одеса - Рені. Внаслідок цього тимчасово не здійснюється пропуск громадян і транспортних засобів через окремі пункти пропуску на українсько-молдовській ділянці державного кордону в Одеській області", - йдеться в повідомленні.

Молдовська сторона тимчасово закрила пункти пропуску "Маяки-Удобне-Паланка" та "Старокозаче-Тудора" на українсько-молдовському кордоні. Через це перевізникам та громадянам радять тимчасово утриматися від поїздок у цьому напрямку та стежити за оновленням інформації.

Для перетину державного кордону пропонується користуватися пунктами пропуску, розташованими в зоні діяльності Вінницької та Чернівецької митниць.

Для вантажів молдовська сторона пропонує використовувати пункти пропуску Мамалига - Крива та Сокиряни - Окниц".

Для пасажирського переміщення рекомендуємо використовувати пункти пропуску:

Бронниця-Унгурь;

Вашківці - Гріменкеуць;

Россошани - Брічень;

Кельменці - Ларга.

На пункті пропуску Могилів Подільський - Отач наразі спостерігається перевантаження транспорту, тому перевізникам та громадянам радять враховувати це під час планування поїздок.

Державна митна служба України працює в штатному режимі, забезпечуючи безперебійний пропуск товарів і транспортних засобів через кордон там, де рух не обмежено. Крім того, Держмитслужба підтримує постійний контакт з молдовською стороною для координації дій і синхронізації роботи пунктів пропуску.

Удари по енергетичній інфраструктурі Одещини

Наслідки масованих атак РФ по енергетичній інфраструктурі Одеської області офіційно визнано надзвичайною ситуацією державного рівня.

Після російської атаки у ніч на 13 грудня область фактично втратила більшість ключових підстанцій.