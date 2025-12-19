Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,34

-0,00

EUR

49,59

--0,04

Готівковий курс:

USD

42,33

42,25

EUR

49,90

49,70

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Рух через пункти пропуску на українсько-молдовському кордоні обмежено: як перетнути кордон

прикордонна служба
Як проїхати через українсько-молдовський кордон під час тимчасових обмежень / Урядовий портал

Через атаку РФ на об’єкт критичної інфраструктури в Одеській області тимчасово зупинено пропуск через окремі пункти на українсько-молдовському кордоні. Перевізникам і громадянам радять користуватися альтернативними пунктами пропуску у Вінницькій та Чернівецькій областях.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Державної прикордонної служби.

Обмежено пропуск на Одещині

"У зв’язку з ворожою атакою російської федерації по об’єкту критичної інфраструктури зупинено рух автотрасою Одеса - Рені. Внаслідок цього тимчасово не здійснюється пропуск громадян і транспортних засобів через окремі пункти пропуску на українсько-молдовській ділянці державного кордону в Одеській області", - йдеться в повідомленні.

Молдовська сторона тимчасово закрила пункти пропуску "Маяки-Удобне-Паланка" та "Старокозаче-Тудора" на українсько-молдовському кордоні. Через це перевізникам та громадянам радять тимчасово утриматися від поїздок у цьому напрямку та стежити за оновленням інформації.

Для перетину державного кордону пропонується користуватися пунктами пропуску, розташованими в зоні діяльності Вінницької та Чернівецької митниць.

Для вантажів молдовська сторона пропонує використовувати пункти пропуску Мамалига - Крива та Сокиряни - Окниц".

 Для пасажирського переміщення рекомендуємо використовувати пункти пропуску:

  • Бронниця-Унгурь; 
  • Вашківці - Гріменкеуць;
  • Россошани - Брічень;
  • Кельменці - Ларга.

На пункті пропуску Могилів Подільський - Отач наразі спостерігається перевантаження транспорту, тому перевізникам та громадянам радять враховувати це під час планування поїздок.

Державна митна служба України працює в штатному режимі, забезпечуючи безперебійний пропуск товарів і транспортних засобів через кордон там, де рух не обмежено. Крім того, Держмитслужба підтримує постійний контакт з молдовською стороною для координації дій і синхронізації роботи пунктів пропуску.

Удари по енергетичній інфраструктурі Одещини

Наслідки масованих атак РФ по енергетичній інфраструктурі Одеської області офіційно визнано надзвичайною ситуацією державного рівня. 

Після російської атаки у ніч на 13 грудня область фактично втратила більшість ключових підстанцій.

Автор:
Ольга Опенько