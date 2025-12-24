Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,10

--0,05

EUR

49,64

+0,15

Наличный курс:

USD

42,10

41,90

EUR

49,80

49,45

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

На побережье Одессы обнаружили погибших птиц и пятна, похожие на нефтяные (ФОТО)

На побережье Одессы обнаружили пятна и погибших птиц
На побережье Одессы обнаружили пятна и погибшие птицы. Фото: Сергей Лысак

В городе Одесса в районе пляжей "Дельфин" и "Ланжерон" обнаружили пятна, похожие на нефтяные. Устанавливают их размер и происхождение. Также обнаружили погибших птиц.

Как пишет Delo.ua, об этом   сообщил   глава Одесской городской военной администрации Сергей Лысак.

"Ситуация на побережье. В районе пляжей "Дельфин" и "Ланжерон" обнаружены пятна, похожие на нефтяные, а также погибших птиц. В настоящее время их размер и происхождение устанавливаются", – отметил он.

Фото 2 — На побережье Одессы обнаружили погибших птиц и пятна, похожие на нефтяные (ФОТО)
Фото: Сергей Лысак
Фото 3 — На побережье Одессы обнаружили погибших птиц и пятна, похожие на нефтяные (ФОТО)
Фото: Сергей Лысак

Лисак подчеркнул, что ситуацию проверяют соответствующие службы. В частности, на место уже выехала экологическая инспекция, КП "Побережье", Коммунальное учреждение "Спасительно-водолазная служба Одесского городского совета", а также Департамент муниципальной безопасности Одесского городского совета.

Глава Одесской МВА добавил, что после получения выводов специалистов будет предоставлена дополнительная официальная информация.

Напомним, в ночь на 23 декабря российские войска атаковали Одесскую область. В результате пострадала энергетическая, портовая, транспортная, промышленная и жилищная инфраструктура.

Также в Одесском порту взрывной волной было повреждено гражданское судно под флагом Ливана, которое перевозило украинскую сою.

Автор:
Светлана Манько