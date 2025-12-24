- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
На побережье Одессы обнаружили погибших птиц и пятна, похожие на нефтяные (ФОТО)
В городе Одесса в районе пляжей "Дельфин" и "Ланжерон" обнаружили пятна, похожие на нефтяные. Устанавливают их размер и происхождение. Также обнаружили погибших птиц.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщил глава Одесской городской военной администрации Сергей Лысак.
"Ситуация на побережье. В районе пляжей "Дельфин" и "Ланжерон" обнаружены пятна, похожие на нефтяные, а также погибших птиц. В настоящее время их размер и происхождение устанавливаются", – отметил он.
Лисак подчеркнул, что ситуацию проверяют соответствующие службы. В частности, на место уже выехала экологическая инспекция, КП "Побережье", Коммунальное учреждение "Спасительно-водолазная служба Одесского городского совета", а также Департамент муниципальной безопасности Одесского городского совета.
Глава Одесской МВА добавил, что после получения выводов специалистов будет предоставлена дополнительная официальная информация.
Напомним, в ночь на 23 декабря российские войска атаковали Одесскую область. В результате пострадала энергетическая, портовая, транспортная, промышленная и жилищная инфраструктура.
Также в Одесском порту взрывной волной было повреждено гражданское судно под флагом Ливана, которое перевозило украинскую сою.