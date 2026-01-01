РФ вдарила дронами по портовій інфраструктурі України

1 січня російська армія знову вдарила дронами по портовій інфраструктурі України. Під час нічної повітряної атаки зафіксовані пошкодження об’єктів у портах Одещини.

Як пише Delo.ua, про це повідомив міністр розвитку громад і територій Олексій Кулеба.

За його словами, обійшлося без постраждалих.

У Ізмаїльському порту є пошкодження портових причалів і техніки, а в Одеському порту уламками ворожих дронів і вибуховою хвилею також уражене портове обладнання, транспортні засоби та окремі об’єкти інфраструктури.

Наразі на місцях працюють профільні служби, рятувальники, триває ліквідація наслідків та оцінка збитків.

Кулеба наголосив, що попри ворожі атаки, порти працюють і Україна продовжує виконувати свої зобов’язання продовольчого експорту та забезпечувати роботу логістичної інфраструктури.

Атаки на порти

30 грудня зранку російські війська масовано атакували Одеську область ударними безпілотниками. Зафіксовані пошкодження об’єктів у портах “Південний” та “Чорноморськ”.

Також пошкоджень зазнало цивільне судно із зерном під прапором Панами, що перебувало на території порту.

У ніч на 25 грудня ворог атакував портову й промислову інфраструктуру Одеської області, пошкодивши адміністративні, виробничі та складські приміщення.

Також під ударами протягом останніх днів опинилися об’єкти зберігання, перевалки та переробки аграрної продукції, зокрема термінали з рослинними оліями та портова інфраструктура. Атаки призвели до знищення та втрати тисяч тонн продукції, масштабних пожеж із займанням продовольчих вантажів — борошна та олії, а також створили серйозні екологічні ризики для акваторії Чорного моря, де було зафіксовано витік рослинної олії.