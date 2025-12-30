Запланована подія 2

Росія атакувала порти в Одеській області: пошкоджено цивільне судно

Мінрозвитку громад і територій

30 грудня зранку російські війська знову масовано атакували Одеську область ударними безпілотниками. Зафіксовані пошкодження об’єктів у портах “Південний” та “Чорноморськ”.

Як пише Delo.ua, про це повідомив міністр розвитку громад і територій Олексій Кулеба.

За попередньою інформацією, постраждала одна людина. Наразі на місці працюють рятувальники — триває ліквідація наслідків.

Кулеба розповів, що пошкоджені резервуари для зберігання олії одного з промислових підприємств. Також пошкоджень зазнало цивільне судно із зерном під прапором Панами, що перебувало на території порту.

"Це чергова цілеспрямована атака Росії по цивільній портовій інфраструктурі. Ворог намагається зірвати логістику, ускладнити судноплавство. Попри обстріл, морські порти продовжують працювати із дотриманням вимог безпеки", - наголосив міністр.

Нагадаємо, у ніч на 25 грудня ворог атакував портову й промислову інфраструктуру Одеської області, пошкодивши адміністративні, виробничі та складські приміщення. 

 Також під ударами протягом останніх днів опинилися об’єкти зберігання, перевалки та переробки аграрної продукції, зокрема термінали з рослинними оліями та портова інфраструктура. Атаки призвели до знищення та втрати тисяч тонн продукції, масштабних пожеж із займанням продовольчих вантажів — борошна та олії, а також створили серйозні екологічні ризики для акваторії Чорного моря, де було зафіксовано витік рослинної олії.

Автор:
Світлана Манько