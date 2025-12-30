- Категория
Россия атаковала порты в Одесской области: повреждено гражданское судно
30 декабря утром российские войска снова массированно атаковали Одесскую область ударными беспилотниками. Зафиксированы повреждения объектов в портах "Южный" и "Черноморск".
Как пишет Delo.ua, об этом сообщил министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.
По предварительной информации, пострадал один человек. Сейчас на месте работают спасатели — идет ликвидация последствий.
Кулеба рассказал, что повреждены резервуары для хранения растительного масла одного из промышленных предприятий. Также повреждения получило гражданское судно с зерном под флагом Панамы, находившееся на территории порта.
"Это очередная целенаправленная атака России по гражданской портовой инфраструктуре. Враг пытается сорвать логистику, усложнить судоходство. Несмотря на обстрелы, морские порты продолжают работать с соблюдением требований безопасности", - подчеркнул министр.
Напомним, в ночь на 25 декабря враг атаковал портовую и промышленную инфраструктуру Одесской области, повредив административные, производственные и складские помещения.
Также под ударами в последние дни оказались объекты хранения, перевалки и переработки аграрной продукции, в частности терминалы с растительными маслами и портовая инфраструктура. Атаки привели к уничтожению и потере тысяч тонн продукции, масштабным пожарам с возгоранием продовольственных грузов. муки и масла, а также создали серьезные экологические риски для акватории Черного моря, где было зафиксировано утечка растительного масла.