РФ ударила дронами по портовой инфраструктуре Украины

1 января российская армия снова ударила дронами по портовой инфраструктуре Украины. Во время ночной воздушной атаки были зафиксированы повреждения объектов в портах Одесщины.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.

По его словам, обошлось без пострадавших.

В Измаильском порту повреждены портовые причалы и техника, а в Одесском порту обломками вражеских дронов и взрывной волной также поражено портовое оборудование, транспортные средства и отдельные объекты инфраструктуры.

Сейчас на местах работают профильные службы, спасатели, ликвидация последствий и оценка убытков.

Кулеба подчеркнул, что, несмотря на вражеские атаки, порты работают и Украина продолжает выполнять свои обязательства продовольственного экспорта и обеспечивать работу логистической инфраструктуры.

Атаки на порты

30 декабря утром российские войска массированно атаковали Одесскую область ударными беспилотниками. Зафиксированы повреждения объектов в портах "Южный" и "Черноморск".

Также повреждения получило гражданское судно с зерном под флагом Панамы, находившееся на территории порта.

В ночь на 25 декабря враг атаковал   портовую и промышленную инфраструктуру   Одесской области, повредив административные, производственные и складские помещения.

Также под ударами в последние дни оказались объекты хранения, перевалки и переработки аграрной продукции, в частности терминалы с растительными маслами и портовая инфраструктура. Атаки привели к уничтожению и потере тысяч тонн продукции, масштабным пожарам с возгоранием продовольственных грузов.   муки и масла, а также создали серьезные экологические риски для акватории Черного моря, где было зафиксировано   утечка растительного масла.

Автор:
Светлана Манько