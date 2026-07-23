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Chipster’s, Flint, Big Bob: Росіяни вдарили по виробництву чипсів та сухариків

Росіяни вдарили по виробництву чипсів та сухариків
Росіяни вдарили по виробництву чипсів та сухариків

У Павлограді внаслідок російської атаки 23 липня пошкоджено виробничий комплекс, де розташовані підприємства партнерів групи Star Brands — ТОВ "Клуб Чіпсів" та ТОВ "Снек Продакшн". У компанії повідомили про загиблих і постраждалих, однак їхню кількість не уточнили.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Star Brands.

За попередньою інформацією компанії, місто зазнало кількох потужних ударів. Очевидці повідомляли про чотири вибухи, три з яких припали на виробничий комплекс та прилеглі території.

Серед постраждалих, за даними Star Brands, були працівники виробництва, співробітники підрядних організацій і мешканці Павлограда, які перебували поза межами комплексу.

У компанії зазначили, що на підприємствах облаштовані стаціонарні та мобільні укриття в різних частинах території комплексу. Їх використовують для швидкої евакуації персоналу під час повітряної загрози.

"На превеликий жаль, навіть попри всі наявні методи захисту, цього разу не обійшлось без жертв", — заявили у Star Brands.

Компанія пообіцяла надати необхідну допомогу постраждалим працівникам і підтримати родини загиблих колег.

Підприємства зазнали серйозних пошкоджень і руйнувань. Остаточний масштаб збитків наразі уточнюється. Керівництво підприємств перебуває у контакті з відповідними службами, триває оцінка наслідків та визначення першочергових кроків для відновлення роботи виробничого комплексу.

У Star Brands також зазначили, що це не перший удар по підприємствах і складських приміщеннях партнерів групи. Раніше компанія реалізувала проєкт диверсифікації складів.

Зауважимо, у виробничому комплексі розташовані підприємства партнерів Star Brands — ТОВ "Клуб Чіпсів" та ТОВ "Снек Продакшн", пов’язані з виробництвом українських снекових брендів Chipster’s, Flint, Big Bob, "Сан Санич" та "Морські".

Автор:
Тетяна Гойденко