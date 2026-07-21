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У справах про ухилення від податків державі відшкодували 1,6 млрд грн

податки
БЕБ показало результат боротьби з ухиленням від податків / Depositphotos

За перше півріччя 2026 року до державного та місцевих бюджетів повернули понад 1,6 млрд грн у справах про ухилення від сплати податків.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє генеральний прокурор України Руслан Кравченко.

Як працює боротьба з податковими схемами

У Бюро економічної безпеки зазначають, що ключовим результатом роботи у таких провадженнях є не кількість підозр чи обвинувальних актів, а фактичне відшкодування завданих державі збитків.

Серед завдань детективів БЕБ і прокурорів - не лише виявлення податкових схем, а й забезпечення повернення несплачених коштів до бюджету.

За кожним випадком відшкодування стоять результати розслідувань, фінансові експертизи та зібрана доказова база.

Зокрема, у справі підприємства, яке виконувало оборонні контракти та ухилилося від сплати податків, до бюджету під час досудового розслідування було повернуто майже 33 млн грн. Обвинувальний акт у справі вже направлено до суду.

Ще понад 98 млн грн сплатив забудовник, який не виконував податкові зобов’язання із земельного податку. На Львівщині після викриття схеми штучного дроблення бізнесу через підконтрольних ФОПів до бюджету повернули 60,3 млн грн.

Понад 25 млн грн також відшкодовано у справі щодо мережі магазинів на Закарпатті, де діяльність торговельних точок оформлювали через підконтрольних фізичних осіб-підприємців.

У БЕБ повідомляють, що у таких провадженнях важливу роль відіграє Державна податкова служба України, яка проводить перевірки, готує відповідні матеріали та аналітичні дослідження. Разом із висновками судово-економічних експертиз вони формують доказову базу для розслідування податкових злочинів.

Закон передбачає можливість звільнення від кримінальної відповідальності у разі повного відшкодування збитків до моменту притягнення особи до відповідальності. Водночас цьому передує встановлення обставин порушення, збір доказів і підтвердження суми завданих збитків.

У БЕБ наголошують, що бізнес має конкурувати за рахунок розвитку, технологій і якості, а не використання схем для ухилення від оподаткування.

Нагадаємо, іноземні компанії, які надають електронні послуги українським користувачам, за перші чотири місяці 2026 року сплатили до державного бюджету понад 6,9 млрд грн так званого "податку на Google".

Автор:
Ольга Опенько