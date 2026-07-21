По делам об уклонении от налогов государству возместили 1,6 млрд грн

За первое полугодие 2026 года в государственный и местные бюджеты вернули более 1,6 млрд грн по делам об уклонении от уплаты налогов.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко.

Как работает борьба с налоговыми схемами

В Бюро экономической безопасности отмечают, что ключевым результатом работы в таких производствах является не количество подозрений или обвинительных актов, а фактическое возмещение нанесенного государству ущерба.

Среди задач детективов БЭБ и прокуроров – не только выявление налоговых схем, но и обеспечение возврата неуплаченных средств в бюджет.

По каждому случаю возмещения стоят результаты расследований, финансовые экспертизы и собранная доказательная база.

В частности, по делу предприятия, которое выполняло оборонные контракты и уклонилось от уплаты налогов, в бюджет во время досудебного расследования было возвращено почти 33 млн. грн. Обвинительный акт по делу уже направлен в суд.

Еще более 98 млн грн уплатил застройщик, не выполнявший налоговые обязательства по земельному налогу. Во Львовской области после разоблачения схемы искусственного дробления бизнеса через подконтрольных ФЛПов в бюджет вернули 60,3 млн грн.

Более 25 млн грн также возмещено по делу о сети магазинов в Закарпатье, где деятельность торговых точек оформляли через подконтрольных физических лиц-предпринимателей.

В БЭБ сообщают, что в таких производствах важную роль играет Государственная налоговая служба Украины, которая проводит проверки, готовит материалы и аналитические исследования. Вместе с выводами судебно-экономических экспертиз они формируют доказательную базу расследования налоговых преступлений.

Закон предусматривает возможность освобождения от уголовной ответственности при полном возмещении ущерба до момента привлечения лица к ответственности. В то же время этому предшествует установление обстоятельств нарушения, сбор доказательств и подтверждение суммы нанесенного ущерба.

В БЭБ отмечают, что бизнес должен конкурировать за счет развития, технологий и качества, а не использования схем уклонения от налогообложения.

Напомним, иностранные компании, предоставляющие электронные услуги украинским пользователям, за первые четыре месяца 2026 года уплатили в государственный бюджет более 6,9 млрд грн так называемого "налога на Google".