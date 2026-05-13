Apple, Google и Meta пополнили бюджет Украины на 6,9 млрд грн

Гривны
Поступления от налога на Google выросли на 28% с начала года / Depositphotos

Иностранные компании, предоставляющие электронные услуги украинским пользователям, за первые четыре месяца 2026 уплатили в государственный бюджет более 6,9 млрд грн так называемого "налога на Google".

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на сообщение исполняющей обязанности главы Государственной налоговой службы Леси Карнаух.

В валютном эквиваленте поступления составили 52 млн. евро или 97,6 млн. долларов США.

По словам Карнауха, поступления от этого налога выросли на 1,5 млрд грн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Среди крупнейших налогоплательщиков - Apple, Google, Meta, Netflix, Sony, Valve, Etsy, Epic Games и Wargaming.

Речь идет о компаниях, сервисы которых украинцы используют каждый день — в частности, рекламные платформы, стриминговые сервисы, онлайн-игры, мобильные приложения и маркетплейсы.

В ГНС также сообщили, что с начала 2026 еще девять компаний-нерезидентов зарегистрировались плательщиками НДС в Украине. Всего "налог на Google" официально платят уже 154 международных компании.

Согласно украинскому законодательству, иностранная компания должна зарегистрироваться плательщиком НДС в Украине, если за последние 12 месяцев объем электронных услуг для украинских пользователей превысил эквивалент 1 млн грн.

В результате поступления от "налога на Google" продолжают расти, а количество международных цифровых компаний, официально работающих в налоговом поле Украины, увеличивается.

Заметим, что за первый квартал 2026 года международные технологические гиганты уплатили в государственный бюджет 4,5 млрд грн НДС на электронные услуги. Это на 28% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда сумма поступлений составила 3,5 млрд. грн.

Автор:
Татьяна Гойденко