Украина обновляет границу: в Одесской области открыли новую площадку для транспорта

В Одесской области открыли первую образцовую сервисную зону для грузового и легкового транспорта возле пункта пропуска “Рени – Джурджулешты”.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Министерства обновления, инфраструктуры и транспорта.

О новой сервисной зоне для транспорта

В ходе рабочей поездки в Одесскую область министр по вопросам восстановления, развития общин и территорий, инфраструктуры и транспорта Украины Николай Калашник вместе с начальником Одесской областной военной администрации Олегом Кипером и народными депутатами ознакомились с реализацией ключевых проектов по развитию пограничной инфраструктуры.

Одним из главных событий стало открытие первой образцовой сервисной зоны для грузового и легкового транспорта возле международного пункта пропуска «Рени – Джурджулешты». Новая площадка призвана привести в порядок транспортные потоки, улучшить условия ожидания для водителей и повысить эффективность пограничной логистики.

Строительство сервисной зоны было реализовано при поддержке программы Европейского Союза "Механизм сообщения Европы" (Connecting Europe Facility). Это первый из пяти объектов, которые планируют создать в рамках развития современной пограничной инфраструктуры Украины.

Кроме того, чиновники осмотрели модернизированные международные пункты пропуска "Старокозачее" и "Долинское" на украинско-молдавской границе.

По словам Николая Калашника, развитие транспортной инфраструктуры является важным условием экономической устойчивости страны.

"Логистика сегодня - это основа экономической устойчивости государства. Каждое узкое место на маршруте, каждая задержка на границе или ограничение пропускной способности - это прямые потери для украинской экономики. Наша задача - системно устранять эти ограничения, чтобы транспортная инфраструктура работала быстро, непрерывно и опережая", - подчеркнул министр.

В Министерстве отмечают, что развитие приграничной инфраструктуры остается одним из приоритетов государственной политики. В настоящее время на границе с Молдовой уже модернизировано десять международных пунктов пропуска. Параллельно идет реализация масштабных инфраструктурных проектов на границах со странами Европейского Союза.

Ожидается, что обновление пограничной инфраструктуры позволит увеличить пропускную способность пунктов пропуска, сократить время пересечения границы и сделать международные грузовые и пассажирские перевозки более быстрыми и эффективными.

Напомним, в Закарпатье продолжается финальный этап подготовки к открытию нового международного автомобильного пункта пропуска "Белая Церковь - Сигету-Мармацией" на границе с Румынией. Его планируют в этом году запустить для легковых автомобилей.