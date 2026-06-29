Через "Дію" переоформили майже третину всіх авто в Україні

У травні 2026 року цифрові сервіси продовжили зміцнювати позиції на вторинному авторинку України. Через застосунок "Дія" було переоформлено майже 30% усіх легкових автомобілів із пробігом, що зробило платформу найбільшим каналом для укладання таких угод.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на дані Інституту дослідження авторинку.

На ринку внутрішніх перепродажів традиційне лідерство серед регіонів утримують Київ та Дніпропетровська область, які разом акумулювали понад 18% усіх операцій. До п’ятірки найбільших ринків також увійшли Одеська та Київська області. Натомість найнижчу активність фіксують у прифронтових регіонах сходу та півдня країни.

У сегменті імпортованих автомобілів з пробігом найбільшу кількість перших реєстрацій забезпечили Київ та Львівська область. Частка столиці перевищила 13,5%, тоді як Львівщина відстала лише на кілька десятих відсоткового пункту. Серед лідерів також залишаються Рівненська та Волинська області, які традиційно виступають важливими логістичними хабами для ввезення автомобілів з Європи.

Ринок нових автомобілів залишається найбільш централізованим. У травні майже 46% усіх первинних реєстрацій припало на Київ. Така концентрація пояснюється розташуванням у столиці великих дилерських мереж та активними закупівлями корпоративного транспорту через лізингові програми.

Друге місце за кількістю реєстрацій нових легковиків посіла Дніпропетровська область із часткою понад 7%. До групи регіонів-лідерів також увійшли Львівська та Одеська області.

Аналітики зазначають, що структура реєстрацій залишається стабільною та відображає економічну карту країни: внутрішній ринок дедалі більше переходить у цифровий формат, західні області забезпечують основний потік імпортованих автомобілів, а Київ залишається ключовим центром продажів нових машин.

Зауважимо, у травні найбільшими регіональними ринками нових легкових автомобілів в Україні стали Київ, Київська, Дніпропетровська, Одеська та Львівська області. На ці регіони припало 66% усіх продажів нових легковиків.