Через "Дію" переоформили почти треть всех авто в Украине

В мае 2026 цифровые сервисы продолжили укреплять позиции на вторичном авторынке Украины. Через приложение "Дію" было переоформлено почти 30% всех легковых автомобилей с пробегом, что сделало платформу самым большим каналом для заключения таких сделок.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Института исследования авторынка.

На рынке внутренних перепродаж традиционное лидерство среди регионов удерживают Киев и Днепропетровская область, которые вместе аккумулировали более 18% всех операций. В пятерку крупнейших рынков также вошли Одесская и Киевская области. Наименьшую же активность фиксируют в прифронтовых регионах востока и юга страны.

В сегменте импортируемых автомобилей с пробегом самое большое количество первых регистраций обеспечили Киев и Львовская область. Доля столицы превысила 13,5%, тогда как Львовщина отстала всего на несколько десятых процентного пункта. Среди лидеров также остаются Ровенская и Волынская области, традиционно выступающие важными логистическими хабами для ввоза автомобилей из Европы.

Рынок новых автомобилей остается наиболее централизованным. В мае почти 46% всех первичных регистраций пришлось на Киев. Такая концентрация объясняется расположением в столице крупных дилерских сетей и активными закупками корпоративного транспорта через лизинговые программы.

Второе место по количеству регистраций новых легковушек заняла Днепропетровская область с долей более 7%. В группу регионов-лидеров вошли Львовская и Одесская области.

Аналитики отмечают, что структура регистраций остается стабильной и отражает экономическую карту страны: внутренний рынок все больше переходит в цифровой формат, западные области обеспечивают основной поток импортируемых автомобилей, а Киев остается ключевым центром продаж новых машин.

Отметим, что в мае крупнейшими региональными рынками новых легковых автомобилей в Украине стали Киев, Киевская, Днепропетровская, Одесская и Львовская области. На эти регионы пришлось 66% всех продаж новых легковых автомобилей.