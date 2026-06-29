Samsung та SK Group побудують чотири нові заводи чипів для ШІ

Уряд Південної Кореї презентував масштабну державну стратегію, яка має закріпити за країною статус головного технологічного лідера у світі. У межах цієї програми провідні корпорації Samsung та SK Group зведуть чотири нові заводи з виробництва мікросхем.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на матеріал Bloomberg.

За словами міністра промисловості Південної Кореї, Samsung та SK побудують по два підприємства, загальна вартість яких оцінюється у 800 трильйонів вон.

Загалом за 10 років загальний обсяг нових інвестицій від технологічних гігантів може сягнути рекордних 2 000 трильйонів вон. Головна мета держави — подвоїти обсяги виробництва оперативної пам'яті всього за п'ять років, щоб задовольнити світовий дефіцит обчислювальних потужностей.

Ініціатива охоплює не лише напівпровідники, а й будівництво нових великих дата-центрів та розвиток робототехніки. На тлі цих новин акції обох компаній впали більш ніж на 5%, адже інвестори побоюються посилення конкуренції на ринку та зазначають, що подібні суми вже починають наздоганяти гігантські бюджети Китаю та американської Microsoft.

Де планують будівництво

Президент країни Лі Чже Мьон прагне розвантажити столицю і створити нові високооплачувані робочі місця в інших регіонах:

Нові локації: за даними медіа, чотири або п'ять нових заводів з'являться на південному заході країни в районі міста Кванджу. Також Samsung планує збудувати підприємства з пакування чипів у провінції Південний Чхунчхон, а SK Hynix розширить випуск флешпам'яті у Північному Чхунчхоні.

Політичний підтекст: рішення ухвалили на тлі падіння рейтингу президента до найнижчого рівня за рік через проблеми в економіці та слабкий курс національної валюти. Опозиція вже встигла звинуватити владу у спробах підняти економіку регіонів заради голосів на майбутніх виборах.

Аналітики з Citigroup додають, що така підтримка з боку держави дасть сильний поштовх для всього ланцюжка постачань, особливо для виробників обладнання, які виготовляють техніку для створення мікросхем.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Samsung інвестує рекордні $648 мільярдів у виробництво чипів та ШІ. Південнокорейська корпорація планує витратити ці кошти протягом десяти років на модернізацію інфраструктури, щоб перетворити світовий бум штучного інтелекту на внутрішній двигун для економіки країни.