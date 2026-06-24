Головний конкурент Samsung вийде на біржу США з рекордною сумою в 29 мільярдів доларів

Південнокорейський гігант із виробництва мікросхем пам'яті SK Hynix планує залучити 45,45 трильйона вон (близько 29,4 млрд доларів) через лістинг своїх акцій на американській біржі. Це масштабне залучення капіталу покликане задовольнити величезний світовий попит на чипи для штучного інтелекту та розширити виробничі потужності.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані Bloomberg.

Згідно з офіційною заявою компанії, початок торгів на американському ринку заплановано на 10 липня. За своїми масштабами ця угода може увійти до п'ятірки найбільших продажів акцій за всю історію світового фінансового ринку, опинившись в одному ряду з історичним розміщенням саудівської компанії Saudi Aramco у 2019 році.

Отримані кошти компанія спрямує на будівництво нових заводів, а також на закупівлю надсучасного обладнання для виробництва мікросхем.

Боротьба за лідерство на ринку штучного інтелекту

Вихід на ринок США відкриє для виробника доступ до величезного пулу нових глобальних інвесторів і допоможе підняти ринкову оцінку компанії до рівня американських конкурентів. На тлі цих новин акції компанії у Сеулі продемонстрували стрімке зростання, а загальне подорожчання з початку року сягнуло майже 300%.

Наразі компанія контролює близько 57% світового ринку високосмугової пам'яті, яка є критично важливою для роботи ШІ-технологій, через що дефіцит таких чипів на ринку, за оцінками аналітиків, триватиме ще кілька років.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Samsung більше не найдорожча компанія Південної Кореї. Компанія SK Hynix завдяки ранньому старту в гонці ШІ-технологій та високому попиту на її мікросхеми змогла обійти Samsung Electronics за ринковою капіталізацією, що стало історичним поворотом для виробника, який два десятиліття тому ледь не збанкрутував через борги.