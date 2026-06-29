92% українців відчули суттєве зростання цін: топ категорій

92% опитаних українців помітили суттєве зростання цін за останній рік. 71% респондентів відзначили зростання цін на продукти харчування, ще 10% – на паливо та транспортні витрати.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Rakuten Viber, яка провела опитування стосовно того, чи помітили українці ріст цін за останній рік і в яких категоріях — найбільше.

Чи помітили українці зростання цін

Результати опитування показали, що 92% українців помітили суттєве зростання цін за останній рік. Відповіді на питання “Чи помітили ріст цін за останній рік?” розподілилися так:

Так, помітив/-ла суттєве зростання цін — 92% ;

Так, помітив/-ла зростання цін, але воно не критичне — 4% ;

Так, помітив/-ла, але лише на певні категорії — 2% ;

Ні, не помітив/-ла — не порівнюю ціни рік до року — 1% ;

Ні, не помітив/-ла — мені на все вистачає, не звертаю уваги — 1% .

В яких категоріях зростання цін є найпомітнішим

71% українців зазначили, що найбільше зростання цін помітили на продукти харчування. Кожен десятий опитаний відзначає ріст цін на паливо й транспортні витрати, ще 9% — на ліки та медичні послуги.

На питання “Якщо помітили зростання цін, то в яких категоріях найбільше?” відповіді розподілилися так:

Продукти харчування — 71% ;

Паливо / транспортні витрати — 10% ;

Ліки та медичні послуги — 9% ;

Комунальні послуги — 3% ;

Товари для тварин — 3% ;

Одяг і взуття — 2% ;

Побутова хімія та товари для дому — 1% ;

Техніка, електроніка та ґаджети — 1% .

В опитуванні в офіційному каналі Rakuten Viber Україна взяли участь близько 30 тисяч користувачів. Методика дослідження — анонімне онлайн-опитування. Ключова вікова група — 34-45 років, понад 50% респондентів віком до 45.

Нагадаємо, витрати українців зростають другий рік поспіль: 78% громадян почали витрачати більше, ніж торік, тоді як лише 13% вдається економити. При цьому 72% опитаних намагаються планувати свій бюджет.