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92% українців відчули суттєве зростання цін: топ категорій
92% опитаних українців помітили суттєве зростання цін за останній рік. 71% респондентів відзначили зростання цін на продукти харчування, ще 10% – на паливо та транспортні витрати.
Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Rakuten Viber, яка провела опитування стосовно того, чи помітили українці ріст цін за останній рік і в яких категоріях — найбільше.
Чи помітили українці зростання цін
Результати опитування показали, що 92% українців помітили суттєве зростання цін за останній рік. Відповіді на питання “Чи помітили ріст цін за останній рік?” розподілилися так:
- Так, помітив/-ла суттєве зростання цін — 92%;
- Так, помітив/-ла зростання цін, але воно не критичне — 4%;
- Так, помітив/-ла, але лише на певні категорії — 2%;
- Ні, не помітив/-ла — не порівнюю ціни рік до року — 1%;
- Ні, не помітив/-ла — мені на все вистачає, не звертаю уваги — 1%.
В яких категоріях зростання цін є найпомітнішим
71% українців зазначили, що найбільше зростання цін помітили на продукти харчування. Кожен десятий опитаний відзначає ріст цін на паливо й транспортні витрати, ще 9% — на ліки та медичні послуги.
На питання “Якщо помітили зростання цін, то в яких категоріях найбільше?” відповіді розподілилися так:
- Продукти харчування — 71%;
- Паливо / транспортні витрати — 10%;
- Ліки та медичні послуги — 9%;
- Комунальні послуги — 3%;
- Товари для тварин — 3%;
- Одяг і взуття — 2%;
- Побутова хімія та товари для дому — 1%;
- Техніка, електроніка та ґаджети — 1%.
В опитуванні в офіційному каналі Rakuten Viber Україна взяли участь близько 30 тисяч користувачів. Методика дослідження — анонімне онлайн-опитування. Ключова вікова група — 34-45 років, понад 50% респондентів віком до 45.
Нагадаємо, витрати українців зростають другий рік поспіль: 78% громадян почали витрачати більше, ніж торік, тоді як лише 13% вдається економити. При цьому 72% опитаних намагаються планувати свій бюджет.