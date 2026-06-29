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На кордоні з Румунією тимчасово обмежать рух вантажівок

На кордоні з Румунією тимчасово обмежать рух вантажівок
На кордоні з Румунією тимчасово обмежать рух вантажівок

29 та 30 червня на українсько-румунському кордоні тимчасово обмежать рух вантажного транспорту через пункти пропуску "Красноїльськ – Вікову де Сус" та "Порубне – Сірет".

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Державної митної служби України.

За інформацією румунської сторони, обмеження пов’язані зі складними погодними умовами та діятимуть щонайменше 29 і 30 червня 2026 року з 12:00 до 20:00.

У зазначений період не здійснюватиметься пропуск вантажних транспортних засобів у напрямку виїзду з України, а також їх подальший рух територією Румунії.

Обмеження поширюються на всі вантажні автомобілі, включно з порожніми транспортними засобами.

У митній службі зазначили, що режим роботи пунктів пропуску може коригуватися залежно від температурних показників та подальших погодних умов.

Перевізникам рекомендують враховувати тимчасові обмеження під час планування маршрутів та перетину державного кордону.

Додамо, Україна та Румунія узгодили проєкт нової дороги до КПП "Порубне – Сірет".

Автор:
Тетяна Гойденко