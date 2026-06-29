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На границе с Румынией временно ограничат движение грузовиков

На границе с Румынией временно ограничат движение грузовиков
На границе с Румынией временно ограничат движение грузовиков

29 и 30 июня на украинско-румынской границе временно ограничат движение грузового транспорта через пункты пропуска "Красноильск — Викову де Сус" и "Порубное — Сирет".

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Государственной таможенной службы Украины.

По информации румынской стороны, ограничения, связанные со сложными погодными условиями, будут действовать не менее 29 и 30 июня 2026 года с 12:00 до 20:00.

В указанный период не будет производиться пропуск грузовых транспортных средств в направлении выезда из Украины, а также их дальнейшее движение по территории Румынии.

Ограничения распространяются на все грузовые автомобили, включая пустые транспортные средства.

В таможенной службе отметили, что режим работы пунктов пропуска может корректироваться в зависимости от температурных показателей и погодных условий.

Перевозчикам рекомендуют учитывать временные ограничения при планировании маршрутов и пересечении государственной границы.

Украина и Румыния согласовали проект новой дороги к КПП "Порубное – Сирет".

Автор:
Татьяна Гойденко