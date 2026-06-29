- Тип
- Важно
- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
На границе с Румынией временно ограничат движение грузовиков
29 и 30 июня на украинско-румынской границе временно ограничат движение грузового транспорта через пункты пропуска "Красноильск — Викову де Сус" и "Порубное — Сирет".
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Государственной таможенной службы Украины.
По информации румынской стороны, ограничения, связанные со сложными погодными условиями, будут действовать не менее 29 и 30 июня 2026 года с 12:00 до 20:00.
В указанный период не будет производиться пропуск грузовых транспортных средств в направлении выезда из Украины, а также их дальнейшее движение по территории Румынии.
Ограничения распространяются на все грузовые автомобили, включая пустые транспортные средства.
В таможенной службе отметили, что режим работы пунктов пропуска может корректироваться в зависимости от температурных показателей и погодных условий.
Перевозчикам рекомендуют учитывать временные ограничения при планировании маршрутов и пересечении государственной границы.
Украина и Румыния согласовали проект новой дороги к КПП "Порубное – Сирет".