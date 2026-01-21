Запланована подія 2

Украина и Румыния согласовали проект новой дороги в КПП "Порубное – Сирет"

КПП "Порубное – Сирет"
Украина и Румыния синхронизируют инфраструктуру на границе / Министерство развития общин и территорий Украины

Украина и Румыния согласовали общий инфраструктурный проект развития пограничного сообщения на направлении "Порубное – Сирет", который будет реализовываться при финансировании Европейского Союза.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Министерства развития общин и территорий Украины.

Проект предусматривает синхронное развитие дорожной инфраструктуры с обеих сторон границы и направлен на повышение пропускной способности одного из ключевых пунктов пересечения между двумя странами.

Проект будет реализован в рамках механизма SAFE (Security Action for Europe). Для координации решений и согласования действий стороны подписали соответствующий протокол, закрепляющий общий подход к развитию приграничной инфраструктуры.

Согласно договоренностям, проект предусматривает:

  • строительство скоростной дороги Сучава – Сирет на территории Румынии как части автомагистрали A7 с выходом непосредственно на украинскую границу;
  • модернизацию украинского участка дороги в направлении Черновцов, что критически важно для повышения пропускной способности пункта пропуска "Порубное - Сирет".

В частности, на украинской стороне планируется

  • расширение дороги от границы в направлении Черновцов до двух полос движения в каждом направлении;
  • синхронизация подъездов и логистических решений с новым скоростным участком Сучава – Сирет (A7) на румынской стороне;
  • подготовка инфраструктуры к росту транспортных потоков после завершения строительства.

"Для Украины принципиально важно, чтобы инфраструктурные решения на границе были синхронизированы с обеих сторон. В этом проекте ключевым является не только строительство скоростной дороги с румынской стороны, но и модернизация украинских подъездов к границе. Именно это позволяет устранить "узкие места" и сделать границу точкой соединения, а не барьером", - отметил он.

Реализация проекта должна обеспечить более быстрое и безопасное движение транспорта, уменьшить нагрузку на пограничную инфраструктуру и усилить интеграцию транспортной сети Украины с европейской.

Напомним, о модернизации пункта пропуска "Порубное - Сирет", чтобы повысить пропускную способность и эффективность маршрута, объявили еще в октябре 2025 года.

Автор:
Татьяна Гойденко