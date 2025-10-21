Украина и ЕС модернизируют пункт пропуска на украинско-румынской границе: что известно

В Черновицкой области объявили тендер на модернизацию пункта пропуска "Порубное — Сирет" в рамках программы ЕС Connecting Europe Facility (CEF), чтобы повысить пропускную способность и эффективность маршрута.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Агентства восстановления.

Что уже сделано:

Разработана технико-экономическое обоснование и получена положительная экспертиза.

Подготовлена проектно-сметная документация, которая прошла государственную экспертизу и отвечает всем строительным нормам Украины.

Объявлена публичная закупка на определение подрядчика для выполнения работ.

Инфраструктурный проект программы Connecting Europe Facility предусматривает расширение грузового участка пункта пропуска "Порубное" путем устройства четырех дополнительных полос для выезда грузовиков, а также установки системы взвешивания и современного таможенного оборудования. Это позволит сократить время оформления грузов, повысить пропускную способность пункта и снизить очереди на украинско-румынской границе.

Финансирование:

50% - грант ЕС в рамках программы CEF;

50% - из государственного бюджета Украины.

Проект является частью европейской инициативы "Пути солидарности", которая способствует интеграции украинской транспортной сети в европейскую и укреплению торговых связей между Украиной и ЕС. В этом контексте МАПП "Порубное" выступает ключевым узлом на маршруте Е85, по которому проходит значительная часть украинского экспорта.

Особенно важна его роль во время войны, когда стабильные сухопутные транспортные коридоры становятся основой экономической устойчивости и бесперебойной международной торговли.

Напомним, срок текущего ремонта международного автомобильного пункта пропуска "Устилуг – Зосин" с украинской стороны, начавшийся в мае 2025 года, продлили до конца декабря. Все это время будет действовать частичное ограничение проезда транспортных средств по отдельным полосам движения.