Ограничение движения на границе: КПП "Рава-Русская" временно изменит режим работы из-за ремонта
С 7 октября 2025 г. перед пунктом пропуска "Рава-Русская" начнутся масштабные работы по ремонту дорожного покрытия. Из-за начала ремонта на полосах въезда в Украину движение будет временно полностью перекрыто.
Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба Госпогранслужбы.
Отмечается, что работы стартуют в 09:00 и будут продолжаться до 30 октября 2025 года. Ремонт охватит линии движения как на въезд в Украину, так и на выезд.
"Ремонт стартует с полос въезда, где движение временно полностью перекроют, а транспорт будут направляться на одну из полос, предназначенных для выезда из Украины", - говорится в сообщении.
В результате такого перенаправления и ограничения полос возможно значительное замедление оформления транспортных средств и увеличение очередей в обоих направлениях.
Водителей призывают учесть ремонт при планировании поездок и, по возможности, выбирать другие пункты пропуска на границе.
Напомним, сроки текущего ремонта международного автомобильного пункта пропуска "Устилуг – Зосин" с украинской стороны, начавшегося в мае 2025 года, продлили до конца декабря. Все это время будет действовать частичное ограничение проезда транспортных средств по отдельным полосам движения.