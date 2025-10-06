Ограничение движения на границе: КПП "Рава-Русская" временно изменит режим работы из-за ремонта

С 7 октября 2025 г. перед пунктом пропуска "Рава-Русская" начнутся масштабные работы по ремонту дорожного покрытия. Из-за начала ремонта на полосах въезда в Украину движение будет временно полностью перекрыто.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба Госпогранслужбы.

Отмечается, что работы стартуют в 09:00 и будут продолжаться до 30 октября 2025 года. Ремонт охватит линии движения как на въезд в Украину, так и на выезд.

"Ремонт стартует с полос въезда, где движение временно полностью перекроют, а транспорт будут направляться на одну из полос, предназначенных для выезда из Украины", - говорится в сообщении.

В результате такого перенаправления и ограничения полос возможно значительное замедление оформления транспортных средств и увеличение очередей в обоих направлениях.

Водителей призывают учесть ремонт при планировании поездок и, по возможности, выбирать другие пункты пропуска на границе.

Напомним, сроки текущего ремонта международного автомобильного пункта пропуска "Устилуг – Зосин" с украинской стороны, начавшегося в мае 2025 года, продлили до конца декабря. Все это время будет действовать частичное ограничение проезда транспортных средств по отдельным полосам движения.