Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,23

--0,05

EUR

48,38

--0,12

Наличный курс:

USD

41,30

41,23

EUR

48,70

48,50

Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Ограничение движения на границе: КПП "Рава-Русская" временно изменит режим работы из-за ремонта

Пункт пропуска "Рава-Русская"
Пункт пропуска "Рава-Русская" частично перекроют из-за ремонта. Фото: Госпогранслужба

С 7 октября 2025 г. перед пунктом пропуска "Рава-Русская" начнутся масштабные работы по ремонту дорожного покрытия. Из-за начала ремонта на полосах въезда в Украину движение будет временно полностью перекрыто.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба Госпогранслужбы.

Отмечается, что работы стартуют в 09:00 и будут продолжаться до 30 октября 2025 года. Ремонт охватит линии движения как на въезд в Украину, так и на выезд.

"Ремонт стартует с полос въезда, где движение временно полностью перекроют, а транспорт будут направляться на одну из полос, предназначенных для выезда из Украины", - говорится в сообщении.

В результате такого перенаправления и ограничения полос возможно значительное замедление оформления транспортных средств и увеличение очередей в обоих направлениях.

Водителей призывают учесть ремонт при планировании поездок и, по возможности, выбирать другие пункты пропуска на границе.

Напомним, сроки текущего ремонта международного автомобильного пункта пропуска "Устилуг – Зосин" с украинской стороны, начавшегося в мае 2025 года, продлили до конца декабря. Все это время будет действовать частичное ограничение проезда транспортных средств по отдельным полосам движения.

Автор:
Татьяна Бессараб