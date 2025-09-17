- Категория
Очереди на границе с Польшей: как работают пункты пропуска и где образовались очереди
На Львовщине в пункте пропуска "Шегини" образовалась очередь из 150 авто из-за ремонтных работ и тестирования биометрической системы. Остальные пункты пропуска работают в штатном режиме.
Об этом сообщает Delo.uа со ссылкой на прессцентр Госпогранслужбы.
Очереди на границе
На Львовщине в пунктах пропуска наблюдаются очереди:
- "Шегини" – 150 авто;
- "Краковец" – 20;
- "Нижанковичи" – 10.
Пункты "Смельница", "Угринов", "Грушев" и "Рава-Русская" работают без задержек.
В некоторых пунктах польские пограничники тестируют новую биометрическую систему контроля, предусматривающую считывание лиц и отпечатков пальцев при въезде и выезде. Это может немного увеличить время оформления.
Кроме того, в "Шегинях" ведутся ремонтные работы с украинской стороны, что временно снижает пропускную способность для легкового и грузового транспорта.
Напомним, сроки текущего ремонта международного автомобильного пункта пропуска "Устилуг – Зосин" с украинской стороны, начавшегося в мае 2025 года, продлили до конца декабря. Все это время будет действовать частичное ограничение проезда транспортных средств по отдельным полосам движения.