Очереди на границе с Польшей: как работают пункты пропуска и где образовались очереди

На Львовщине в пункте пропуска "Шегини" образовалась очередь из 150 авто из-за ремонтных работ и тестирования биометрической системы. Остальные пункты пропуска работают в штатном режиме.

Об этом сообщает Delo.uа со ссылкой на прессцентр Госпогранслужбы.

Очереди на границе

На Львовщине в пунктах пропуска наблюдаются очереди:

"Шегини" – 150 авто;

"Краковец" – 20;

"Нижанковичи" – 10.

Пункты "Смельница", "Угринов", "Грушев" и "Рава-Русская" работают без задержек.

В некоторых пунктах польские пограничники тестируют новую биометрическую систему контроля, предусматривающую считывание лиц и отпечатков пальцев при въезде и выезде. Это может немного увеличить время оформления.

Кроме того, в "Шегинях" ведутся ремонтные работы с украинской стороны, что временно снижает пропускную способность для легкового и грузового транспорта.

Напомним, сроки текущего ремонта международного автомобильного пункта пропуска "Устилуг – Зосин" с украинской стороны, начавшегося в мае 2025 года, продлили до конца декабря. Все это время будет действовать частичное ограничение проезда транспортных средств по отдельным полосам движения.