Черги на кордоні з Польщею: як працюють пункти пропуску та де утворилися черги

На Львівщині у пункті пропуску “Шегині” утворилася черга з 150 авто через ремонтні роботи та тестування біометричної системи. Інші пункти пропуску працюють у штатному режимі.

Про це повідомляє Delo.uа з посиланням на пресцентр Держприкордонслужби.

Черги на кордоні

На Львівщині у пунктах пропуску спостерігаються черги:

"Шегині" – 150 авто;

"Краківець" – 20;

"Нижанковичі" – 10.

Пункти "Смільниця", "Угринів", "Грушів" та "Рава-Руська" працюють без затримок.

У деяких пунктах польські прикордонники тестують нову біометричну систему контролю, що передбачає зчитування облич і відбитків пальців при в’їзді та виїзді. Це може трохи збільшити час оформлення.

Окрім того, у "Шегинях" тривають ремонтні роботи з українського боку, що тимчасово знижує пропускну спроможність для легкового та вантажного транспорту.

Нагадаємо, строки поточного ремонту міжнародного автомобільного пункту пропуску "Устилуг – Зосин" з української сторони, що розпочався у травні 2025 року, продовжили до кінця грудня. Увесь цей час діятиме часткове обмеження проїзду транспортних засобів окремими смугами руху.